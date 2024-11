Giá vàng nhẫn tăng trở lại, USD ngân hàng lập đỉnh mới

Sáng 15-11, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC niêm yết mua vào 80 triệu đồng/lượng, bán ra 83,5 triệu đồng/lượng, ổn định so với hôm qua, bất chấp giá thế giới phục hồi.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại tăng trở lại. Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 99,99 mua vào 79,1 triệu đồng/lượng, bán ra 81,8 triệu đồng/lượng, tăng 100,000 đồng/lượng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn cũng ngừng giảm sau nhiều ngày liên tiếp đi xuống.

Công ty PNJ bán ra vàng nhẫn trơn ở mức 81,9 triệu đồng/lượng; DOJI bán ra giá 82,1 triệu đồng/lượng trong khi Công ty Mi Hồng bán ra 82 triệu đồng/lượng, cao hơn 100.000 - 200.000 đồng so với giá bán của công ty SJC.

Giá vàng nhẫn 99,99 tăng trở lại

Giá vàng trong nước biến động trong biên độ hẹp khi giá thế giới thu hẹp đà giảm. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý hiện được giao dịch ở mức 2.567 USD/ounce, bằng với mức giá sáng hôm qua nhưng đã phục hồi trở lại khoảng gần 30 USD/ounce so với mức thấp nhất trong phiên.

Cụ thể, trong phiên giao dịch đêm qua ở Mỹ có thời điểm giá vàng thế giới chỉ còn 2.540 USD/ounce, thấp nhất trong 3 tháng qua.

Giá vàng thế giới chịu sức ép đi xuống trong bối cảnh đồng USD liên tục mạnh lên. Chỉ số đồng USD (DXY) đã chạm mốc cao nhất kể từ tháng 11-2022, lên vượt 106,7 điểm, khiến giá vàng chưa thể phục hồi trong ngắn hạn. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 78,9 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại tệ, tỉ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng tiếp lên 24.298 đồng/USD, tăng 8 đồng so với hôm trước.

Giá USD ở các ngân hàng tiếp tục lập mốc cao mới. Viecombank giao dịch giá USD mua vào 25.190 đồng/USD, bán ra 25.512 đồng/USD, tăng 8 đồng mỗi USD so với hôm trước và tiếp tục lập đỉnh mới trong năm.

Trên thị trường tự do, giá USD được một số điểm thu đổi ngoại tệ giao dịch quanh 25.600 đồng/USD mua vào, 25.700 đồng/USD bán ra, tăng 60 đồng/USD so với hôm qua. Hiện giá USD tự do đang cao hơn ngân hàng khoảng 300 đồng/USD.