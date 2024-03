Lúc 9 giờ, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 80 triệu đồng/lượng, bán ra 82 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.



Tập đoàn DOJI kéo giá vàng SJC lùi sâu hơn, 79,9 triệu đồng/lượng mua vào, 81,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Đến 9 giờ 30, công ty SJC tiếp tục hạ giá vàng miếng xuống còn 79,8 triệu đồng/lượng mua vào và 81,8 triệu đồng/lượng bán ra, tức giảm thêm 200.000 đồng/lượng so với đầu ngày.

Không chỉ giá vàng miếng giảm mạnh mà giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại cũng lao dốc khi công ty SJC giao dịch ở mức 68 triệu đồng/lượng mua vào, 69,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 850.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Đến 11 giờ, giá vàng SJC tiếp tục rơi thêm khoảng 600.000 đồng so với lần điểu chỉnh trước, xuống còn 79,2 triệu đồng/lượng mua vào và 81,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với cuối ngày 12-3, giá vàng SJC do công ty SJC bán ra đã mất tổng cộng 1,3 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng SJC lẫn vàng nhẫn đều lao dốc

Cũng tại thời điểm 11 giờ, công ty PNJ, DOJI hạ giá vàng miếng SJC xuống chỉ còn 79,2 triệu đồng/lượng mua vào và 81,12 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn mức giá của công ty SJC.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K chỉ giảm thêm 100.000 đồng xuống còn 69,2 triệu đồng/lượng bán ra, chiều mua vào còn 67,9 triệu đồng/lượng.





Đây là mức giảm rất mạnh của giá vàng trong nước những ngày qua.

Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước giảm theo đà đi xuống của giá thế giới. Áp lực chốt lời từ thị trường quốc tế khiến kim loại quý rớt mạnh xuống còn khoảng 2.159 USD/ounce (lúc 9 giờ 15 theo giờ Việt Nam).

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 64,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn khoảng 4,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng SJC trên 17,3 triệu đồng/lượng.