Giá vàng trong nước tăng cao, đặc biệt là vàng nhẫn ở mức kỷ lục mọi thời đại giúp doanh thu của các công ty vàng lên cao. Báo cáo kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm của Công ty PNJ cho thấy doanh thu thuần đạt 8.478 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 550 tỉ đồng.

Hoạt động kinh doanh của PNJ tăng trưởng đều ở các kênh, trong đó doanh thu trang sức của PNJ chiếm 65,8 % trong tổng cơ cấu doanh thu khi đạt 8.478 tỉ đồng (+21,6%) tăng trưởng so với nền kỷ lục của năm ngoái. Đáng chú ý, doanh thu từ vàng nhẫn, vàng 24K các loại tăng tới 48,5% so với cùng kỳ do nhu cầu của khách hàng thay đổi.