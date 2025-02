Giá vàng tăng sốc, tiếp tục lập đỉnh mới

Lúc 21 giờ ngày 24-2 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đã lập đỉnh cao nhất mọi thời đại với 2.958 USD/ounce, vượt qua mốc lịch sử từng lập vào tuần trước với 2.954 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng nóng trong sự bất ngờ của nhiều nhà đầu tư, bởi không ít người dự báo giá kim loại quý này có thể đảo chiều, giảm trong ngắn hạn vào bất cứ lúc nào.

Giá vàng tăng tổng cộng 20 USD/ounce trong ngày để chạm mốc cao mới. Chỉ trong 1 tháng, giá kim loại quý này tăng gần 200 USD/ounce (6,7%). Tính từ đầu năm 2025 tới nay, giá vàng đã tăng thêm 330 USD/ounce (12,7%) sau khi trải qua năm 2024 bứt phá mạnh mẽ.

Ở thị trường trong nước, tới cuối ngày, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 89,7 triệu đồng/lượng, bán ra 92 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 được giao dịch mua vào 89,7 triệu đồng/lượng, bán ra 91,8 triệu đồng/lượng.

Vàng đang trở thành "kênh đầu tư lấp lánh". Bất chấp nhiều dự báo, giá vàng đã tăng không ngừng trong nhiều tuần qua.

Theo giới phân tích, nhu cầu tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức và cả ngân hàng trung ương các nước đã thúc đẩy giá kim loại quý này liên tục lập đỉnh mới.

Giá vàng bất ngờ lập kỷ lục mới

Trước đó, nhiều dự báo của các tổ chức tài chính quốc tế cho rằng giá vàng có thể lên tới 3.000 USD/ounce trong năm 2025. Tuy nhiên, đà tăng giảm được cho rằng sẽ diễn ra liên tục với những đợt điều chỉnh trong ngắn hạn, thay vì tăng một mạch trong sự ngỡ ngàng như hiện nay.

Ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược thị trường Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu - Ngân hàng UOB Singapore, từng dự báo về dài hạn, các động lực tích cực để vàng tăng giá vẫn còn nguyên vẹn - bao gồm việc phân bổ vàng của các thị trường mới nổi và ngân hàng trung ương châu Á, nhu cầu vàng vật chất và đồ trang sức mạnh mẽ từ khu vực bán lẻ.

"Triển vọng dài hạn đối với vàng vẫn rất tích cực, do nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng, nhất là trong nhiệm kỳ tổng thống Mỹ thứ hai của ông Donald Trump. Giá vàng có thể đạt mức 3.000 USD/ounce vào cuối năm 2025" - ông Heng Koon How dự báo.

Theo ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương có thể sẽ tiếp tục mua ròng vàng trong năm 2025. Các khảo sát gần nhất của WGC cho thấy nhu cầu mua thêm vàng rất lớn. Dù giá vàng tăng cao suốt năm ngoái, các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục mua vào.

Nếu giá vàng tiếp tục hướng tới mốc 3.000 USD/ounce thì quy đổi theo tỉ giá niêm yết hiện nay sẽ khoảng 92,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng hơn 12% từ đầu năm đến nay