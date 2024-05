Giá vàng thế giới tiếp tục tăng

Các chiến lược gia tại ngân hàng đầu tư đa quốc gia UBS Group AG (Thụy Sĩ) tuần trước dự báo giá vàng sẽ đạt 2.500 USD/ounce vào cuối tháng 9 và 2.600 USD/ounce vào cuối năm nay. Nhà chiến lược kim loại quý Joni Teves tại UBS Group AG nhận định giá vàng có thể tiếp tục đạt đỉnh mới. Các nhà phân tích kỳ vọng giá vàng, bạc, đồng tiếp tục tăng trong 12 tháng tới.



Theo đài CNBC, các chiến lược gia của Tập đoàn Ngân hàng Úc và New Zealand (ANZ) cho rằng động lực lớn đẩy giá vàng lên là do rủi ro địa chính trị tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn, trong đó nhu cầu vàng của Trung Quốc tăng ấn tượng trong quý I/2024.

Công nhân đúc vàng thỏi ở nhà máy kim loại quý Krastsvetmet tại Siberia - Nga hôm 23-5. Ảnh: REUTERS

Giá vàng có diễn biến trên trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ sắp được công bố, để xem có manh mối nào về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bắt đầu cắt giảm lãi suất hay không. Dữ liệu được mong đợi chính là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa dùng của FED, dự kiến công bố ngày 31-5. Theo công cụ theo dõi lãi suất FedWatch của Công ty Dịch vụ tài chính CME Group (Mỹ), có đến 63% nhà giao dịch dự đoán FED giảm lãi suất vào tháng 11.

Tuy nhiên, Chủ tịch FED chi nhánh Minneapolis Neel Kashkari ngày 28-5 cho rằng FED nên đợi có những tiến bộ đáng kể trong cuộc chiến chống lạm phát trước khi hạ lãi suất. Khi được hỏi những điều kiện cần thiết để FED cắt giảm lãi suất một hoặc 2 lần trong năm nay, ông Kashkari nói cần xem xét thêm dữ liệu lạm phát trong nhiều tháng. Theo ông Kashkari, FED thậm chí có thể tăng lãi suất nếu lạm phát không giảm thêm. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu hiện được kỳ vọng hạ lãi suất trước FED, dự kiến trong tháng 6. Ngân hàng Trung ương Anh cũng có thể bắt đầu hạ lãi suất vào mùa hè này.