Giá USD tiếp tục tăng mạnh

Sáng nay, giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch quanh 24.620 đồng/USD mua vào, 24.960 đồng/USD bán ra, tăng 10 đồng mỗi USD so với hôm qua. Giá USD trên thị trường tự do được điểm thu đổi ngoại tệ ở TP HCM giao dịch mua vào 25.460 đồng/USD, bán ra 25.540 đồng, tăng 40 đồng mỗi USD so với hôm qua.