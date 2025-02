Giá vé máy bay bao giờ giảm?

Theo số liệu từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM), trong ngày 13-2, sân bay này dự kiến khai thác 777 chuyến bay đi và đến với tổng lượng khách hơn 120.400 lượt. Đáng chú ý, khách không chỉ tăng mạnh ở các chuyến bay nội địa mà còn ở các chuyến bay quốc tế, với gần 50.000 lượt. Dù đã qua cao điểm Tết Nguyên đán nhưng nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không vẫn ở mức rất cao.

Giá vé cao, khách vẫn bay kỷ lục

Chị Minh Thy (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) cho biết vừa đặt vé máy bay cho người thân từ Hà Nội vào TP HCM và bất ngờ vì giá vẫn cao. Trước đó, do biết cao điểm Tết kéo dài đến hết rằm tháng giêng, chị đã lùi lịch khởi hành qua ngày 20 tháng giêng (tức 17-2) nhưng giá vé vẫn chưa giảm.

Khách đông nghịt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) dịp Tết 2025 .Ảnh: LAM GIANG

"Vé các hãng bay đêm chặng Hà Nội - TP HCM khoảng 2,1 triệu đồng. Nếu bay ban ngày, vé thấp nhất của Vietjet hoặc Bamboo Airways là 2,3 triệu đồng/chặng. Tôi đặt vé của Vietnam Airlines bay buổi tối, giá khoảng 2,8 triệu đồng/chặng, không thấp hơn nhiều so với giai đoạn Tết" - chị Thy so sánh.

Trong kỳ nghỉ Tết 2025, giá vé máy bay từ TP HCM đi các tỉnh, thành miền Trung và miền Bắc thường xuyên duy trì ở mức cao so với các năm trước và so với ngày thường. Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng vận tải hành khách bằng đường hàng không dịp Tết năm nay đạt mức kỷ lục, đặc biệt là tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trong 9 ngày Tết, tổng lượng hành khách toàn thị trường đạt 2,5 triệu lượt, tăng 17,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt 1,35 triệu lượt, khách nội địa 1,14 triệu lượt - đều tăng trưởng 2 con số.

Riêng tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong cao điểm Tết từ ngày 15 tháng chạp đến 15 tháng giêng đã đón hơn 4,1 triệu lượt hành khách đi và đến, tương đương hơn 26.000 chuyến bay. Đáng chú ý, ngày 23-1 (tức 24 tháng chạp), sân bay này khai thác hơn 1.000 chuyến, trong đó có 823 chuyến chở khách.

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) ước tính đã vận chuyển gần 2,4 triệu lượt hành khách trong dịp Tết 2025, tăng gần 16% so với Tết năm trước. Đây là con số tích cực trong bối cảnh đội máy bay vẫn còn thiếu hụt do ảnh hưởng từ việc triệu hồi động cơ của nhà sản xuất.

Theo đại diện Vietnam Airlines, để đáp ứng nhu cầu cao điểm Tết, các hãng thuộc Vietnam Airlines Group đã thuê ngắn hạn 3 máy bay Airbus A321, khai thác gần 1.200 chuyến bay đêm và sáng sớm - tăng hơn 52% so với cùng kỳ, giúp cung cấp thêm hơn 237.000 chỗ. Dù phải chịu chi phí cao, hãng vẫn điều động hơn 1.000 chuyến bay ferry (không chở khách) để đưa máy bay kịp thời quay lại các sân bay đang quá tải hành khách.

Chờ cạnh tranh với đường sắt cao tốc

Sau năm 2024 và dịp Tết 2025 khởi sắc, các hãng hàng không kỳ vọng sẽ phục hồi nhanh hơn trong năm nay.

Vietnam Airlines cho biết từ ngày 30-3 sẽ chính thức khai thác đường bay thẳng từ TP HCM đến Bắc Kinh - Trung Quốc qua sân bay Bắc Kinh Đại Hưng (PKX). Hãng cũng tăng tần suất đường bay từ Hà Nội đến sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh (PEK) lên 7 chuyến/tuần.

Đề cập chiến lược năm 2025, ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, cho biết hãng đang tập trung đầu tư đội máy bay hiện đại, hướng đến sở hữu 169 chiếc vào năm 2035, trong đó 52 chiếc thân rộng phục vụ các đường bay dài đến châu Âu, Mỹ và Ấn Độ. Dù đã tối ưu hóa chi phí, hãng vẫn đối mặt nhiều áp lực tài chính.

"Chúng tôi đang tăng cường nguồn vốn chủ sở hữu qua việc phát hành thêm cổ phiếu, tái cơ cấu tài sản và kiểm soát chi phí chặt chẽ" - ông Hà nhấn mạnh.

Cuối tháng 11-2024, Quốc hội thông qua giải pháp gỡ khó cho Vietnam Airlines, cho phép hãng chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thêm tối đa 22.000 tỉ đồng theo 2 giai đoạn. Pacific Airlines (công ty con của Vietnam Airlines) cũng được xóa tiền phạt và lãi chậm nộp các khoản thuế phát sinh.

Trong năm 2025, Vietjet dự kiến nhận 14 máy bay 737 Max từ Boeing theo hợp đồng đã ký trước đó. Mới đây, đoàn lãnh đạo Vietjet do bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT, dẫn đầu đã làm việc với các đối tác chiến lược tại Mỹ. Vietjet đang có những thỏa thuận với các tập đoàn hàng đầu như Boeing, GE, CFM, Pratt & Whitney, Honeywell… với tổng giá trị gần 50 tỉ USD.

Trước những tín hiệu tích cực của ngành hàng không, nhiều người băn khoăn liệu giá vé máy bay có giảm khi các hãng bắt đầu có lãi trở lại? Trước đó, từ cuối năm 2023, giá vé máy bay liên tục tăng cao khi hàng loạt máy bay của các hãng phải ngừng hoạt động để bảo trì do lỗi động cơ từ nhà sản xuất.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, nhận định ngành hàng không đang phục hồi tích cực nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức dài hạn. "Giá vé máy bay vẫn cao do thiếu hụt máy bay. Nếu đường sắt cao tốc Bắc - Nam hoàn thành, hàng không sẽ phải cạnh tranh mạnh hơn. Để phát triển bền vững, cần chính sách hỗ trợ đồng bộ cho các hãng hàng không" - ông phân tích.

Ông Bùi Doãn Nề, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam, cho rằng hạ tầng sân bay quá tải cũng là bài toán cần giải quyết. Dù nhiều sân bay đã được nâng cấp, mở rộng nhưng các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Nội Bài vẫn đang hoạt động vượt công suất.

"Cần ưu tiên cải thiện hạ tầng hàng không để không chỉ đáp ứng mà còn mở đường cho sự bứt phá của ngành hàng không và du lịch" - ông Nề nhấn mạnh.

Các hãng bay lãi lớn Năm 2024, Vietnam Airlines đạt doanh thu 106.753 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 7.200 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 5.600 tỉ đồng. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục của hãng. Vietjet cũng ghi nhận doanh thu hơn 71.800 tỉ đồng, tăng 23%; lợi nhuận sau thuế hơn 1.420 tỉ đồng, gấp hơn 6 lần năm trước. Theo đại diện Vietjet, kết quả tích cực này đến từ sự phục hồi ngoạn mục của thị trường hàng không, khi hãng vận chuyển gần 25,9 triệu lượt khách với 137.000 chuyến bay trong năm 2024.