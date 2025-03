Giá vé máy bay cao, du lịch nội địa thắc thỏm

Trong dịp lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, các hãng hàng không nội địa dự kiến thực hiện 7.536 chuyến bay (trung bình 685 chuyến/ngày). Theo Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Xây dựng, các hãng đã chuẩn bị nguồn lực, bổ sung máy bay, xây dựng kế hoạch tăng chuyến, tăng tải trên các đường bay nội địa.

Vất vả "canh" đặt vé máy bay

Chị Lê Hoàng Minh (quận Bình Thạnh, TP HCM) đang lên kế hoạch đặt vé về quê ở Nghệ An cho gia đình trong dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới nhưng suốt 2 tuần qua vẫn chưa "canh" được vé giá hợp lý.

Giá vé của Vietjet rẻ nhất là gần 2 triệu đồng/chặng nếu bay đêm; Bamboo Airways chỉ có 1 chuyến/ngày ở chặng này, giá từ 2,6 triệu đồng/chiều; Vietnam Airlines có giá vé trên 3 triệu đồng/chiều... "Với giá khứ hồi, thấp nhất từ 4,8-5 triệu đồng/người, 4 người nhà tôi sẽ tốn khoảng 20 triệu đồng, chưa kể chi phí đi lại và chi tiêu khác" - chị Minh tính toán.

Đường bay có nhu cầu cao như TP HCM - Phú Quốc hiện cũng có giá vé "nóng bỏng tay". Ở chặng này, giá vé dịp lễ 30-4 và 1-5 thấp nhất khoảng 1,8-1,9 triệu đồng/chiều trong khi nếu bay vào giữa tháng 4 thì giá chỉ 800.000 - 900.000 đồng/chiều. Còn với chặng bay có tần suất chuyến lớn nhất là TP HCM - Hà Nội, giá vé cũng tăng so với ngày thường, lên 2,1-3 triệu đồng/chặng tùy hãng và giờ khởi hành.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30-4 và 1-5 dự kiến tăng cao, đẩy giá vé nhiều chặng bay tăng 30%-40% so với ngày thường. Ảnh: LAM GIANG

Cục Hàng không Việt Nam thông tin so với trước lễ 30-4, số chuyến bay trong dịp lễ (từ ngày 25-4 đến 5-5) của các hãng dự kiến tăng 24%, số ghế tăng 20% lên khoảng 1,5 triệu ghế. Riêng đường bay kết nối Hà Nội - TP HCM dự kiến khai thác 1.261 chuyến, cung ứng 305.000 ghế. So với cùng kỳ năm trước, số lượng chuyến bay trong dịp lễ này tăng 22%.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng nâng số slot (lượt cất hạ cánh) tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) lên 46 chuyến/giờ trong khung giờ ban ngày và 36 chuyến/giờ ở khung giờ ban đêm trong giai đoạn lễ.

Khách chuyển hướng đi tour ngoại

Trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao dịp lễ 30-4, nhu cầu đặt tour nội địa vẫn chưa khởi sắc.

Theo ông Phạm Anh Vũ, Phó Giám đốc Công ty Du lịch Việt, khách có xu hướng đặt sớm tour nước ngoài nhưng tour nội địa thường đến đầu hoặc giữa tháng 4 mới "nóng" dần. Do đó, du lịch nội địa thời điểm này chưa nhộn nhịp. Một số công ty du lịch than thở nhu cầu đặt tour của khách năm nay "thấp bất ngờ" dù kỳ nghỉ lễ kéo dài đến 5 ngày.

Trong khi đó, các hãng hàng không gần đây cấp tập mở thêm nhiều đường bay quốc tế, mở rộng mạng lưới bay ra nước ngoài và triển khai chương trình khuyến mãi để kích cầu. Chuyến bay đầu tiên từ TP HCM đến thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) của hãng hàng không Vietnam Airlines đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đại Hưng vào ngày 30-3. Với việc khai trương đường bay mới này, Vietnam Airlines sẽ khai thác tổng cộng 6 đường bay giữa Việt Nam - Trung Quốc với tần suất 40 chuyến/tuần, kết nối Hà Nội, TP HCM với Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu.

Vietjet cũng đang mở bán giá ưu đãi cho loạt đường bay mới vừa khai trương kết nối Phú Quốc - Singapore; TP HCM, Hà Nội đến Bắc Kinh, Quảng Châu (Trung Quốc); TP HCM - Nagoya, Fukuoka (Nhật Bản), Bengaluru, Hyderabad (Ấn Độ) và tăng chuyến đến Bangkok (Thái Lan).

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị - Truyền thông Công ty Du lịch Vietravel, thông tin số lượng khách đặt tour dịp lễ 30-4 đến các nước Thái Lan, Singapore, Malaysia... có phần nhỉnh hơn so với tour nội địa.

Bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Truyền thông Công ty Lữ hành Vietluxtour, thừa nhận giá tour nội địa đến các điểm cần di chuyển bằng máy bay cao hơn ngày thường 10%-15%, dù công ty đã chuẩn bị sớm kế hoạch kinh doanh tour lễ để cọc vé và có chính sách ưu đãi cho khách mua tour sớm, mua nhóm. Giá tour tăng theo giá vé máy bay ảnh hưởng ít nhiều đến hành vi tiêu dùng của khách.

Theo bà Trần Phương Linh, Giám đốc Tiếp thị Công nghệ thông tin Công ty BenThanh Tourist, giá vé máy tăng là điều không bất ngờ, đã được dự báo trước. Tùy giờ bay, chặng và hãng bay, giá vé dịp lễ này tăng 10%-40% so với ngày thường. Trong đó, chặng bay có nhu cầu cao như TP HCM - Hà Nội có giá vé tăng khoảng 30%, nếu đặt cận ngày thì có thể tăng tới 40%; các chặng bay đến một số điểm du lịch như Nha Trang (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định) tăng giá 10%-20%.

"Chúng tôi đã làm việc với đối tác hàng không từ sớm, giữ giá tour tăng chỉ 10%-20% so với ngày thường nhưng khách vẫn có xu hướng chọn tour nước ngoài, với những điểm đến đang có sức hấp dẫn nhờ thời tiết ôn hòa như Đông Bắc Á, châu Âu..." - bà Phương Linh cho biết.

Tàu hỏa, bến xe tăng cường phục vụ khách

Do vé máy bay tăng cao nên dịp lễ năm nay, nhiều người lựa chọn đi tàu hỏa, xe đò để tiết kiệm chi phí. Hành khách đặt vé tàu hỏa chủ yếu tập trung ở tuyến TP HCM đi Bình Định, Huế, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình Thuận.

Thao tác chỉ 5 phút trên website ww.dsvn.vn, chị Nguyễn Thanh Uyên (quận Tân Bình, TP HCM) đã đặt xong vé tàu khứ hồi cho 3 người đi Nha Trang dịp lễ. "Vé ngồi mềm điều hòa đi Nha Trang ngày 28-4 là 400.000 đồng/người, tăng 15% so với ngày thường. Cả nhà tôi gồm 3 người chỉ tốn 1,2 triệu đồng. So với đi máy bay, di chuyển tàu lửa rẻ hơn rất nhiều" - chị Uyên so sánh.

Theo ghi nhận, nhiều đoàn tàu trong các ngày cao điểm 29 và 30-4 đã kín chỗ giường nằm. Giá vé tàu lửa tăng 10%-20% so với ngày thường.

Với phương tiện xe khách, một số bến xe dự báo lượng khách dịp lễ sẽ tăng đáng kể. Các bến xe lớn của TP HCM như Miền Đông mới, Miền Tây, Miền Đông dự kiến đón lượng khách tăng gấp đôi so với ngày thường và tăng 5%-10% so với dịp lễ năm ngoái. Do đó, các bến đều có phương án tăng cường phương tiện xe buýt, xe trái tuyến. Các doanh nghiệp vận tải cũng chủ động điều động xe tăng cường khi nhu cầu tăng.

Dự kiến, Bến xe Miền Đông mới sẽ đón khoảng 47.000 lượt khách trong 6 ngày, cao nhất vào ngày 27-4 (thứ bảy) với khoảng 11.500 lượt. Bến xe Miền Tây dự kiến có khoảng 55.000 - 61.000 lượt khách/ngày, tăng gấp đôi so với ngày thường. Trong đó, lượng khách qua bến cao nhất vào ngày 30-4 với khoảng 61.500 lượt.

Về giá vé, các bến xe khuyến khích doanh nghiệp vận tải không tăng, nếu phụ thu thì không quá 40% so với ngày thường.