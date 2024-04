Giá vé máy bay cao, thông tin bất ngờ về lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày 25-4, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong đợt cao điểm từ ngày 26-4 đến 1-5, cảng sẽ dự kiến khai thác tổng cộng 4.280 chuyến bay nội địa và quốc tế. Trung bình mỗi ngày, sân bay này sẽ phục vụ khoảng 720 chuyến bay. Trong đó, ngày cao điểm nhất là 26-4 và 1-5 dự kiến có 740 chuyến bay/ngày.

Tổng lượng hành khách trong giai đoạn này qua sân bay Tân Sơn Nhất là hơn 686.700 lượt. Như vậy, trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng 115.000 - 120.000 hành khách; ngày cao điểm nhất dự kiến có 125.000 lượt hành khách qua sân bay này.

Những con số vừa nêu tăng cao hơn so với ngày thường nhưng thấp hơn đáng kể so với dịp Tết Nguyên đán năm 2024 và cùng kỳ nghỉ lễ 30-4 năm ngoái. Dịp Tết vừa qua, sân bay Tân Sơn Nhất đón tới hơn 150.000 lượt khách/ngày.

Nhu cầu đi lại của hành khách bằng đường hàng không vẫn tăng song chững lại trong bối cảnh giá vé máy bay duy trì ở mức cao thời gian qua, đặc biệt là kỳ nghỉ lễ, khi ngành hàng không đang gặp khó khăn vì thiếu đội máy bay.

Nhiều người cho biết đã bỏ ý định đi chơi dịp lễ bằng đường hàng không vì giá vé máy bay từ TP HCM tới các điểm đến ở miền Bắc, miền Trung tăng cao.

Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của hành khách dự kiến tăng trong dịp lễ 30-4 tại sân bay Tân Sơn Nhất nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm ngoái

Để đáp ứng việc đi lại của hành khách thuận tiện, an toàn trong kỳ nghỉ lễ, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã chủ động họp và đưa ra các phương án thống nhất với tất cả đơn vị tham gia hoạt động khai thác tại sân bay. Trong đó, công tác an ninh được duy trì ổn định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tất cả các chuyến bay đi - đến cảng.

"Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với người và phương tiện ra vào các cổng kiểm soát. Rà soát hệ thống camera tại khu vực các đảo thủ tục, băng chuyền hành lý tại nhà ga quốc tế, quốc nội; hạn chế điểm mù, tăng cường hiệu quả giám sát" - đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhấn mạnh.