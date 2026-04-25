Giá vé máy bay dịp lễ tăng từng ngày

Ngày 24-4, theo khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động, giá vé máy bay hạng phổ thông (đã bao gồm thuế, phí) trên chặng Hà Nội - TP HCM trong dịp cao điểm lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4, 1-5, dao động từ 3,8 - 4,5 triệu đồng/vé, tùy hãng bay. Trong đó, Vietnam Airlines và Bamboo Airways niêm yết mức cao nhất, khoảng 4,2 - 4,5 triệu đồng/vé. Vietjet Air có giá 3,5 - 4,2 triệu đồng/vé, còn Vietravel Airlines dao động khoảng 3,6 - 4,1 triệu đồng/vé.

Trên các đường bay du lịch, giá vé cũng duy trì ở mức cao. Chặng TP HCM - Đà Nẵng ngày 29-4 có giá 2,9 - 3,5 triệu đồng/vé với Vietnam Airlines; trong khi Vietjet Air và Bamboo Airways dao động 2,1 - 2,9 triệu đồng/vé. Chặng Hà Nội - Đà Nẵng có mức giá 2,9 - 4 triệu đồng/vé với Vietnam Airlines, các hãng còn lại phổ biến từ 2,4 - 3,2 triệu đồng/vé.

Một số đường bay dài có giá cao hơn đáng kể, như chặng Hà Nội - Phú Quốc của Vietnam Airlines lên tới 5 - 5,5 triệu đồng/vé, trong khi Vietjet Air từ 3,5 - 5 triệu đồng/vé. Chặng TP HCM - Phú Quốc dao động 2 - 3,2 triệu đồng/vé; còn tuyến Hà Nội - Cam Ranh khoảng 3,8 - 4,6 triệu đồng/vé.

Ở chiều ngược lại, giá vé tăng mạnh vào cuối kỳ nghỉ. Ngày 3-5, chặng Cam Ranh - Hà Nội của Vietjet Air đạt 4,2 - 4,6 triệu đồng/vé nhưng nhiều chuyến bay đã hết vé hạng phổ thông. Từ Cam Ranh về TP HCM, giá vé của Vietjet Air khoảng 2,2 - 2,6 triệu đồng/vé, còn Vietnam Airlines từ 2,8 - 3,4 triệu đồng/vé.

Tương tự, chặng Phú Quốc - Hà Nội ngày 3-5 ghi nhận tình trạng "cháy vé" hạng phổ thông. Trong khi đó, chiều về TP HCM có giá từ 2,3 - 3,2 triệu đồng/vé với Vietnam Airlines, các hãng còn lại phổ biến ở mức 2,1 - 2,6 triệu đồng/vé.

Cùng với giá vé tăng, tỉ lệ đặt chỗ trên các đường bay du lịch từ Hà Nội và TP HCM cũng tăng nhanh trong dịp cao điểm. Trong các ngày đầu kỳ nghỉ, nhiều chặng bay đến các điểm du lịch có tỉ lệ lấp đầy 80% - 100% như TP HCM - Phú Quốc, TP HCM - Tuy Hòa, TP HCM - Côn Đảo, TP HCM - Pleiku, Hà Nội - Tuy Hòa, Hà Nội - Nha Trang, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Đồng Hới.

Ở chiều về, nhu cầu tăng mạnh vào cuối kỳ nghỉ, đặc biệt trong các ngày 2 và 3-5, khi hành khách quay lại Hà Nội và TP HCM. Nhiều đường bay ghi nhận tỉ lệ lấp đầy trên 80% số ghế.



