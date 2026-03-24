Giá vé máy bay "nóng" theo xăng dầu, nhiều gia đình tính lại kế hoạch nghỉ lễ 30-4

Giá dầu thô neo giá, nguồn cung nhiên liệu hạn chế khiến giá vé máy bay nhích lên buộc ngành hàng không, du lịch phải tính toán lại kế hoạch kinh doanh những tháng đầu năm 2026.

Vietnam Airlines cho biết dự kiến tạm dừng khai thác trên nhiều đường bay từ đầu tháng 4-2026 với số lượt chuyến cắt giảm khoảng 23 chuyến/tuần. Đây vốn là những chuyến bay được mở thêm hoặc tăng cường trong cao điểm Tết Nguyên đán nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, về quê dịp Tết của người dân.

Theo khảo sát nhanh ngày 20-3 do Cục Hàng không Việt Nam thực hiện với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực, có hơn 60% các hãng đã, đang hoặc dự kiến áp dụng tăng phụ thu nhiên liệu hoặc điều chỉnh nâng giá vé kể từ trung tuần tháng 3-2026.

Với các hãng hàng không nội địa, Vietjet thông báo sẽ tăng phụ phí nhiên liệu đối với các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Hàn Quốc từ ngày 1-4, với mức tăng từ 420.000 – 500.000 đồng/khách lên từ 1,33 – 1,57 triệu đồng/khách.

Mức phụ phí mới áp dụng đối với các vé xuất và chuyến bay khởi hành từ 0 giờ ngày 1-4, nhằm bù đắp chi phí nhiên liệu đang biến động mạnh trên thị trường quốc tế.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Bamboo Airways thông tin trước mắt trong 2 tháng tới, hãng vẫn đang tập trung nguồn lực phục vụ các đường bay trục chính (Hà Nội – TPHCM – Đà Nẵng) và các tuyến du lịch có nhu cầu cao như Quy Nhơn, Cam Ranh.

Đồng thời, hãng vẫn duy trì khai thác các chuyến bay thuê chuyến quốc tế đến các điểm đến tại Trung Quốc, Philippines. "Chúng tôi sẽ nỗ lực duy trì các chuyến bay cao điểm để phục vụ nhu cầu du lịch nhưng tần suất có thể thấp hơn so với cùng kỳ năm trước nếu giá dầu không hạ nhiệt.

Trước biến động tăng mạnh của giá nhiên liệu, hãng có thể phải điều chỉnh giá vé nhưng luôn bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định về khung giá vé của Nhà nước" - đại diện Bamboo Airways thông tin.

Chia sẻ của ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó tổng giám đốc Công ty du lịch quốc tế VinaGroup, về giải pháp ứng phó trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao

Ở góc độ người tiêu dùng, anh Nguyễn Xuân (ngụ Hà Nội) cho biết trưa nay, anh vừa có chuyến công tác từ TPHCM đi Đà Nẵng với giá vé mua đi ngay khoảng 2,1 triệu đồng/chặng. Vài ngày trước, anh cũng bay từ Hà Nội và TPHCM với giá vé khoảng 3,3 triệu đồng/chặng (bay ngày thường, ban đêm), gần xấp xỉ bằng với giá vé rẻ săn dịp cao điểm lễ, Tết.

"Tôi thường xuyên đi công tác bằng đường hàng không nên giá vé tăng cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc" – anh Xuân kể.

Trong khi đó, không ít gia đình đang tính hoãn lại kế hoạch đi chơi dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30-4 tới vì giá vé máy bay tăng.

Chị Hạnh Thảo (ngụ TPHCM) cho biết chị vừa xem giá vé máy bay chặng TPHCM - Phú Quốc dịp lễ 30-4, với giá thấp nhất khoảng 3,7-4 triệu đồng/khứ hồi.

"Nhà 5 người, riêng vé máy bay đã gần 20 triệu đồng, chưa kể khách sạn và các chi phí khác nên tôi đang tính đổi địa điểm du lịch để đi ô tô hoặc chờ dịp hè" - chị Thảo nói.

Giá xăng dầu neo cao đang tác động tới nhiều ngành kinh tế, trong đó có du lịch, hàng không

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đường bay nhộn nhịp nhất nước giữa TPHCM và Hà Nội trong giai đoạn cuối tháng 3 và tháng 4-2026 gần như không có vé giá rẻ. Giá thấp nhất của các hãng như Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways, Vietravel Airlines cũng từ 2,6 - 2,7 triệu đồng/chặng.

Giá vé máy bay đang nhích lên do ảnh hưởng từ giá nhiên liệu hàng không duy trì ở mức cao. Để ứng phó trong bối cảnh giá nhiên liệu hàng không duy trì ở mức cao, tác động tới giá vé máy bay trong nước, nhiều hành khách cho biết đang tính kế hoạch đặt tour, đặt vé máy bay sớm dịp lễ 30-4.

Một số người khác chọn cách săn vé kèm ưu đãi, khuyến mại của các hãng; hoặc săn voucher giảm giá khi thanh toán qua ví điện tử, ngân hàng số…