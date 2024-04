Giá vé máy bay "trên trời", Nha Trang rộng chỗ lưu trú

Theo khảo sát, giá vé khứ hồi từ Hà Nội đến Nha Trang rẻ nhất của VietJet hơn 5,2 triệu đồng; với Bamboo Airways 6,7 triệu đồng; còn Vietnam Airlines lên tới 7,4 triệu đồng. Đối với hạng thương gia giá gấp đôi - gần 14,7 triệu đồng. Chị Minh (Hải Phòng), lên các trang du lịch ở Khánh Hòa hỏi thông tin du lịch ở Nha Trang, chị cho biết tìm "đỏ mắt" không thấy vé máy bay giá phù hợp.



Giá vé máy bay tăng cao, du khách sẽ chọn đường bộ để du lịch Nha Trang trong dịp lễ 30-4 và 1-5 tới

Trước việc giá vé máy bay tăng cao, nhiều người có xu hướng chuyển sang đi tàu hỏa. Tuy nhiên, sự cố sập hầm đường sắt đèo Cả chưa biết khi nào khắc phục xong làm nhiều người không khỏi lo ngại.

Ông Dương Thanh Phương, Phó Chủ tịch Hội khách sạn Khánh Hòa, cho biết với giá vé máy bay chiếm đến 60%-65% chi phí cho một chuyến du lịch Nha Trang như thế này sẽ làm hạn chế thị trường khách phía Bắc. Họ sẽ lựa chọn đi du lịch gần nhà hoặc đến các tỉnh Bắc miền Trung để tiết kiệm chi phí.

Nhưng bù lại, lượng khách từ các tỉnh phía Nam đến Nha Trang trong dịp lễ năm nay sẽ cao hơn so với mọi năm do tuyến cao tốc TP HCM - Nha Trang được thông xe, rút ngắn thời gian di chuyển bằng ô tô. Tuy nhiên, công suất phòng tại Nha Trang - Khánh Hòa trong dịp lễ 30-4 và 1-5 cũng chỉ đạt từ 60%-70%.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết đối với các gia đình có điều kiện thì họ vẫn sẽ đi du lịch theo kế hoạch, còn các gia đình có thu nhập trung bình hoặc khá thì họ sẽ buộc phải thay đổi ý định khi giá vé máy bay tăng cao. Riêng với khách đoàn thì các công ty du lịch sẽ phải cân nhắc rất kỹ vì riêng chi phí vé máy bay sẽ rất lớn, buộc họ phải linh động, có thể tập trung vào các địa phương gần hơn để tiết kiệm chi phí.

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong quý I, toàn tỉnh đã đón 2,1 triệu lượt khách lưu trú, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có hơn 1,2 triệu lượt khách quốc tế, gấp 5,2 lần so với cùng kỳ. Trong đó, ghi nhận thị trường Trung Quốc tăng mạnh. Công ty CP Nhà ga quốc tế Cam Ranh cho biết hiện nay, mỗi ngày có 16 chuyến bay từ Trung Quốc đến Nha Trang - Khánh Hòa, so với cùng kỳ năm 2023 thì mỗi ngày chỉ có 4-5 chuyến.

Tỉnh Khánh Hòa cũng vừa tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Khánh Hòa, khẳng định Trung Quốc luôn là thị trường du lịch quan trọng và là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, tỉnh Khánh Hòa luôn là điểm đến yêu thích nhất của du khách Trung Quốc, khi chiếm gần một nửa lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam.

Từ giữa năm 2022 trở lại đây, việc kết nối hàng không giữa tỉnh Khánh Hòa với các tỉnh, thành phố của Trung Quốc đã sớm được khôi phục trở lại. Khánh Hòa sẽ tiếp tục nghiên cứu, triển khai nhiều giải pháp để thu hút thị trường khách du lịch Trung Quốc đến Khánh Hòa.