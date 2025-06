Giá xăng tăng rồi giảm nhẹ trong kỳ điều hành đặc biệt?

Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ chiều 26-6 đến trước 0 giờ ngày 1-7, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau: Xăng E5RON92 tăng 280 đồng/lít so với kỳ trước, lên 20.911 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 263 đồng/lít so với kỳ trước, lên hơn 21.507 đồng/lít.

Giá xăng dầu tăng lên thứ 5 liên tiếp từ 15 giờ chiều nay đến trước 0 giờ ngày 1-7-2025

Dầu diesel 0.05S tăng 551 đồng/lít so với kỳ trước, lên 19.707 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 494 đồng/lít so với kỳ trước, lên 19.417 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 374 đồng/kg so với kỳ trước, về 17.269 đồng/kg .

Cùng ngày, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có văn bản số 1492 gửi các thương nhân sản xuất xăng dầu; thương nhân phân phối xăng dầu và các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thông báo giảm thuế giá trị gia tăng.

Cụ thể, ngày 17-6, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 204 năm 2025 về giảm thuế giá trị gia tăng. Tại Nghị quyết này quy định, giảm 2% thuế suất giá trị gia tăng, áp dụng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định như: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm kim loại, sản phẩm khai khoáng (trừ than), sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng).

Theo đó, từ 0 giờ ngày 1-7 (tức thứ ba tuần tới, 2 ngày trước kỳ điều hành tiếp theo vào ngày thứ năm, ngày 3-7), giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau: Xăng E5RON92 giảm 101 đồng/lít so với kỳ trước, về 20.530 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 128 đồng/lít so với kỳ trước, về không cao hơn 21.116 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 193 đồng/lít so với kỳ trước, lên 19.349 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 141 đồng/lít so với kỳ trước, lên 19.064 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 668 đồng/kg so với kỳ trước, về 16.955 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Cách đây một tuần, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng mạnh giá xăng dầu hơn 1.000 đồng/lít.

Rạng sáng nay 26-6, trên các trang dữ liệu giao dịch giá dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, bảng giá giá dầu thô thế giới sau một ngày lao dốc mạnh, đã ổn định trở lại và đi ngang.

Cụ thể, hồi 6 giờ 47 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 65 USD/thùng, nhích nhẹ 0,7 USD/thùng, tương ứng mức tăng 1% theo ngày.

Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 67,7 USD/thùng, tăng nhẹ 0,6 USD/thùng, tương ứng mức tăng 0,9%.

Liên quan tới tình hình cung ứng xăng dầu 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhận định trong 6 tháng cuối năm sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng, tác động đến việc điều hành cung ứng xăng dầu cho nền kinh tế, bởi cạnh tranh chiến lược, chiến tranh thương mại, xung đột vũ trang, nhất là khu vực Trung Đông; xung đột biên giới Thái Lan, Campuchia cũng tác động đến nguồn cung ra thị trường nên nhu cầu xăng dầu cho thị trường Lào, Campuchia được dự báo sẽ gia tăng…

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch phân giao sản lượng tối thiểu cho thương nhân đầu mối và phải theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống này.

Doanh nghiệp nào thực hiện đủ, đúng kế hoạch phân giao thì giao tiếp, còn doanh nghiệp nào không thực hiện thì sẽ giao giảm đi và đến kỳ, sau nếu tiếp tục không thực hiện được thì sẽ rà soát để xem xét rút giấy phép.