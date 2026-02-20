Giá xăng giảm, dầu tăng nhẹ trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ

Theo quy định, kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 19-2 đã được chuyển sang thực hiện vào hôm nay thứ Sáu, ngày 20-2 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán).



Giá xăng giảm nhẹ sau Tết Nguyên đán

Cụ thể, Liên Bộ quyết định điều chỉnh giá xăng E5RON92 giảm 200 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 18.634 đồng/lít; giá xăng RON95-III giảm 146 đồng/lít, về 19.152 đồng/lít (so với giá cơ sở hiện hành).

Trong khi đó, các mặt hàng dầu đồng loạt được điều chỉnh tăng giá. Giá dầu diesel 0.05S tăng 62 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 18.525 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 103 đồng/lít, lên 18.615 đồng/lít và dầu mazut180CST 3.5S tăng 293 đồng/kg, lên 15.862 đồng/kg.

Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng. Như vậy, giá xăng trong nước giảm sau 3 phiên liên tiếp.

Theo Liên Bộ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu gia tăng; OPEC+ dự kiến tăng sản lượng khai thác dầu từ tháng 4 năm nay; xung đột quân sự giữa Nga với Ukrainer vẫn tiếp diễn; đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukrainer kết thúc nhưng không đạt được sự thỏa hiệp…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Ở kỳ điều hành trước Tết Nguyên đán vào ngày 12-2, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá xăng từ 395-418 đồng mỗi lít.