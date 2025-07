Cụ thể, Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giảm giá xăng, theo đó xăng E5RON92 giảm 202 đồng/lít so với kỳ trước, về 19.279 đồng/lít. Xăng RON95-III giảm 202 đồng/lít so với kỳ trước, về 19.709 đồng/lít.

Giá xăng giảm tiếp chiều nay

Dầu diesel 0.05S tăng 330 đồng/lít so với kỳ trước, lên 19.129 đồng; Dầu hỏa tăng 199 đồng/lít so với kỳ trước, lên 18.628 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 99 đồng/kg so với kỳ trước, về 15.379 đồng/kg.



Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Thời điểm áp dụng mức giá cơ sở mới sẽ kéo dài đến trước kỳ công bố kế tiếp của Bộ Công Thương. Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá theo đúng quy định tại các Nghị định và Thông tư hiện hành về quản lý kinh doanh xăng dầu và sử dụng Quỹ Bình ổn.

Như vậy, giá xăng trong nước giảm lần thứ 2 liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 16 lần, giảm 15 lần.



Giá xăng dầu chịu tác động từ giá dầu thô thế giới

Cách đây 7 ngày, giá xăng E5RON92 giảm 178 đồng/lít, không vượt quá 19.481 đồng/lít. Đối với xăng RON95-III, mức giảm là 165 đồng/lít, đưa giá về 19.925 đồng/lít.

Rạng sáng nay 24-7, trên các trang dữ liệu giao dịch giá dầu thô như Tranding Economics và Oilprice, bảng giá giá dầu thô thế giới có biến động tăng nhẹ.

Cụ thể, rạng sáng 6 giờ 35 phút (giờ Việt Nam) trên Tranding Economics, giá dầu WTI giao dịch ở mức 65,46 USD/thùng, tăng 0,15 USD/ thùng, tương ứng mức tăng 0,24% theo ngày. Dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 68,6 USD/thùng, tăng 0,07 USD/thùng, tương ứng mức tăng 0,11%.

Giá dầu thô thế giới tháng 5 so với tháng liền kề tăng nhẹ từ 1,6% đến trên 2,25%. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô hiện nay giảm mạnh trên 15%.