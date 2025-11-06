Giá xăng giảm nhẹ sau lần tăng mạnh

Theo đó, xăng E5RON92 giảm 78 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.682 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 72 đồng/lít, về 20.416 đồng/lít.

Giá xăng "quay đầu" giảm nhẹ

Trong khi đó, dầu diesel 0.05S tăng 120 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.323 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 124 đồng/lít, lên 19.395 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 319 đồng/kg, về 14.320 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá xăng dầu thế giới cũng tăng giảm trái chiều

Theo cơ quan điều hành, giá xăng dầu trong nước kỳ này diễn biến theo thị trường xăng dầu thế giới.

Thị trường xăng dầu thế giới chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất; đồng USD tăng giá; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng, tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm; OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12-2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong Quý I-2026…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng

Như vậy, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá xăng trở lại sau phiên tăng mạnh cách đây 1 tuần. Chiều 30-10, xăng E5RON92 tăng 710 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 19.760 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 762 đồng/lít, lên 20.488 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 1.318 đồng/lít, lên 19.203 đồng/lít; dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít lên 19.271 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 541 đồng/kg, lên 14.639 đồng/kg.