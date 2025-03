Giá xăng hôm nay giảm mạnh, xuống dưới 20.000 đồng/lít

Theo quyết định của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5RON92 giảm 680 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.281 đồng/lít.

Giá xăng hôm nay giảm mạnh

Xăng RON95-III giảm 753 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.649 đồng/lít.

Trong khi đó, các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm mạnh, dầu diesel 0.05S giảm 435 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 17.898 đồng/lít.

Dầu hỏa giảm 483 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 18.090 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S giảm 155 đồng/kg, về 16.995 đồng/kg.

Tại kỳ điều chỉnh này, liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Như vậy, giá xăng dầu đã giảm lần thứ 3 liên tiếp.

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu trong nước chịu tác động từ thị trường thế giới, bởi các yếu tố như: sản lượng dầu tăng từ các nước thuộc OPEC+, sự bất ổn trong chính sách thuế của Mỹ đối với hàng hóa của các nước khác, xung đột Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn mặc dù đã có những bước đi tìm giải pháp cho hòa bình…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có biến động lên xuống tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Cách đây một tuần, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm mạnh từ 465 đồng đến 762 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

Hiện, trên TradingEconomics, giá dầu WTI được giao dịch ở mức 67,7 USD/thùng, tăng 1,4 USD/thùng, tương đương tăng 2,2% so với ngày hôm qua, trong khi giá dầu Brent giao dịch ở mức 71 USD/thùng, tăng 1,4 USD/thùng, tương ứng mức tăng 2%.

Tuy nhiên, giá dầu thô bình quân trong tháng 3-2025 so với tháng 2-2025 vẫn giảm, cụ thể, giá dầu các loại tháng 3 giảm 5% đến 5,4% so với tháng trước. So với cùng kỳ tháng 3/2024, giá dầu thô trong tháng 3-2025 vẫn suy giảm từ 14,6% đến gần 15%.