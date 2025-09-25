Cơ quan điều hành liên bộ quyết định: Xăng E5 RON92 giảm 368 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 19.618 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 443 đồng/lít, về 20.165 đồng/lít.

Giá xăng giảm từ 15 giờ chiều 25-9

Dầu diesel 0.05S giảm 47 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, về 18.658 đồng/lít. Ngược chiều, dầu hỏa tăng 84 đồng/lít, lên 18.628 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3.5S tăng 79 đồng/kg, lên 15.209 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng.

Giá xăng chịu tác động từ thị trường thế giới

Như vậy, giá xăng giảm trở lại sau lần tăng nhẹ cách đây 7 ngày. Trước đó, cơ quan điều hành tăng giá xăng dầu từ 40 đến 230 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 18-9 đến 24-9) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng xuất khẩu dầu; căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.