Giá xe hybrid khó giảm ngay

Từ ngày 1-1-2026, mọi dòng xe hybrid đều được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) còn bằng 70% so với xe xăng cùng loại, thay vì chỉ một số dòng hybrid nhất định được hưởng ưu đãi này.

Sức mua chậm

Việc giảm thuế TTĐB giúp giảm thuế GTGT tính trên giá xe hybrid, đồng thời kéo giảm lệ phí trước bạ và các loại phí khác. Bởi vậy, giá lăn bánh của các mẫu xe hybrid được kỳ vọng giảm hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng so với hiện nay, qua đó tạo áp lực cạnh tranh tích cực trong ngành ô tô.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện thị trường có khá nhiều mẫu xe hybrid của các hãng Toyota, Hyundai, Kia, Suzuki, Nissan... với giá bán dòng phổ thông khoảng 500-800 triệu đồng/chiếc, dòng cao cấp từ 1-4 tỉ đồng/chiếc.

Thị trường xe hybrid có thêm động lực giảm giá bán từ chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt

Ông Hoàng Thành Trung, phụ trách kinh doanh showroom ô tô ở phường An Đông (TP HCM), tính toán: Một mẫu xe hybrid nhập khẩu dung tích dưới 2 lít giá khoảng 500 triệu đồng hiện chịu thuế suất thuế TTĐB 45%, tương đương 225 triệu đồng. Tính thêm thuế suất thuế GTGT 10%, chiếc xe có giá bán ra lên đến gần 800 triệu đồng. Nếu giảm thuế TTĐB, giá bán mẫu xe này còn khoảng 720 triệu đồng. Tương tự, với mẫu xe nhập khẩu giá 1,5 tỉ đồng, với thuế suất thuế TTĐB hiện tại, số tiền thuế tương ứng là 750 triệu đồng. Khi thuế suất thuế TTĐB giảm còn bằng 70% so với xe xăng, mức thuế này phải chịu chỉ còn 515 triệu đồng.

Theo anh Trần Phú Bình, nhân viên một đại lý ô tô tại TP HCM, thông tin sắp giảm thuế TTĐB với xe "lai" đã tác động nhanh chóng đến thị trường ô tô thời gian gần đây. Nhiều khách hàng có ý định mua xe hybrid vẫn lưỡng lự, có tâm lý chờ đến tháng 1-2026 để được hưởng ưu đãi giảm thuế ở mức đáng kể. Do vậy, sức mua xe "lai" trên thị trường thời điểm này đang chậm lại. "Chúng tôi phải tìm nhiều cách để thuyết phục khách hàng mua xe trong tháng 12 này bằng những ưu đãi lớn khác. Chẳng hạn có hãng đang giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ kèm nhiều chính sách ưu đãi, trong khi nếu chờ giảm thuế TTĐB thì lúc đó hãng cũng cắt giảm ưu đãi lệ phí trước bạ" - anh Bình so sánh.

Hãng xe chờ hướng dẫn

Ông Đào Công Quyết, đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), cho hay đến thời điểm này vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc giảm thuế TTĐB với xe "lai" nên các hãng có dòng xe này chưa thể thực hiện ngay được.

Bên cạnh đó, để được hưởng ưu đãi thuế thì các mẫu xe hybrid cũng phải đáp ứng những điều kiện nghiêm ngặt và cần có hướng dẫn rõ. Chẳng hạn, xe hybrid phải đạt mức tiêu thụ nhiên liệu bằng 70% so với mẫu xe xăng hoặc dầu cùng loại thì mới được ưu đãi thuế, song mẫu xe cùng loại là mẫu xe nào thì còn mơ hồ, khiến các hãng xe khá lúng túng. Chưa kể, hiện nay chưa có quy định cơ quan nào thực hiện việc đo đếm mức tiêu thụ nhiên liệu, xác định mẫu xe đạt hay không đạt tiêu chuẩn, chứng nhận kết quả đo và chịu trách nhiệm về kết quả này. "Do đó, giá xe hybrid sẽ khó có thể giảm ngay được mà phải chờ thêm một thời gian nữa" - ông Quyết quả quyết.

Bà Lê Thanh Hải, Tổng Giám đốc Subaru Việt Nam, cũng xác nhận hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với dòng xe hybrid được giảm thuế TTĐB để hãng thực hiện. Theo bà Hải, nếu hãng có mẫu xe với 2 phiên bản chạy xăng và hybrid tương đương thì có thể xác định được mức tiêu hao nhiên liệu, song cũng chưa thể coi là cùng loại xe bởi động cơ xăng khác động cơ hybrid. Hơn nữa, nhiều hãng chỉ có mẫu xe hybrid mà không có bản xe xăng thuần túy để so sánh thì chưa rõ cơ sở xác định mẫu xe cùng loại.

Theo tìm hiểu, các mẫu xe hybrid đang bán trên thị trường đều là xe nhập khẩu. Với chính sách thuế mới rất có lợi, một số hãng xe đã có kế hoạch sản xuất, lắp ráp ô tô hybrid trong nước nhằm tối ưu giá thành. Ông Lê Văn Vệ, Giám đốc Khối Đối ngoại Honda Việt Nam (HVN), thông tin mẫu SUV Honda CR-V e:HEV thế hệ thứ 6 bản nâng cấp được lắp ráp tại nhà máy ở Phú Thọ sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào đầu năm 2026.

Trong khi đó, Toyota Việt Nam có kế hoạch đầu tư 360 triệu USD để nâng cấp nhà máy trong nước, với các dây chuyền lắp ráp xe hybrid. Dự kiến, các mẫu xe hybrid đầu tiên có thể lắp ráp trong nước là Corolla Cross Hybrid và Camry Hybrid. Theo kế hoạch, 2 mẫu xe "lai" này sẽ được chào bán từ năm 2027.

Hãng xe Trung Quốc Omoda & Jaecoo cũng công bố kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô tại Hưng Yên, với vốn đầu tư 319 triệu USD, trong đó sẽ sản xuất, lắp ráp cả mẫu xe hybrid.

Hiện Thaco Trường Hải lắp ráp 2 mẫu xe hybrid là Kia Sorento Hybrid và Kia Carnival Hybrid. Tương tự, Hyundai Thành Công có mẫu Santa Fe Hybrid lắp ráp trong nước và đã mở bán khoảng một năm qua.

Với những động thái trên, giới kinh doanh ô tô nhận định thị trường xe hybrid sắp tới sẽ sôi động và cạnh tranh nhiều hơn, qua đó giúp kéo giá dòng xe này xuống đáng kể.



