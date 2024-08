Giải bóng chuyền Cúp Báo Công an TP HCM: Sân chơi mang nhiều ý nghĩa

Giải Bóng chuyền Công an TP HCM mở rộng 2024 - Cúp Báo Công an TP HCM được tổ chức tại Nhà Thi đấu TDTT Tân Bình (TP HCM) từ ngày 12 đến 16-8, nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 79 năm ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân đồng thời là hoạt động thể thao chào mừng sự kiện lực lượng Công an TP HCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.