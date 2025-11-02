Giải Cờ vua Royalchess mùa Đông: Sân chơi yêu thích của các kỳ thủ nhí

"RoyalChess Winter Tournament 2025" do Trung tâm cờ Hoàng Gia tổ chức, khai mạc sáng 2-11 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ thể thao phường Tân Sơn Nhất (TP HCM), được ghi nhận là sự kiện tranh tài hấp dẫn, bổ ích dành cho các bạn trẻ yêu thích cờ vua.

Giải Cờ vua "RoyalChess mùa đông 2025" khai mạc sáng 2-11

Giải năm nay có sự tham dự của hơn 800 kỳ thủ thuộc các lứa tuổi từ 5 đến 20, đồng thời thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh, HLV và người yêu cờ khắp nơi. Nhiều câu lạc bộ, trung tâm cờ các địa phương cũng gửi VĐV về tham dự giải.



Ông Hoàng Thiên - Chủ tịch HĐQT Trung tâm cờ Hoàng Gia - cho biết: "RoyalChess Winter Tournament 2025 là giải đấu mà chúng tôi hướng mục tiêu mang đến cho các em một sân chơi đích thực để thỏa mãn đam mê cờ vua. Đây cũng là dịp để các em được gặp gỡ, giao lưu với các bạn cùng trang lứa, thích thử thách bản thân qua những quân cờ".

Hơn 800 kỳ thủ và người thân góp mặt tại giải đấu

Các kỳ thủ tranh tài sôi nổi và hào hứng

Được tổ chức đến năm thứ 10, giải ngày càng trở nên thu hút, được đánh giá là một hoạt động giao lưu, giải trí bổ ích, thiết thực giúp các bạn trẻ tiếp nối niềm đam mê sau những giờ học căng thẳng và là dịp tập luyện chuẩn bị cho năm 2026 với rất nhiều giải đấu cờ vua lớn, nhỏ trong và ngoài nước.

Bên cạnh hoạt động chính là sự thi đua của các kỳ thủ, ban tổ chức đã bố trí khu vực vui chơi và nghỉ ngơi bên ngoài khu vực thi đấu với các hoạt động thi đấu giao lưu, cờ vận động, cờ tứ phương, vẽ-workshop, toán tính nhanh, giao lưu bàn cờ AI KingViet... do các đối tác đồng hành cùng RoyalChess phụ trách.

Niềm đam mê được các em nuôi dưỡng từ rất sớm

Hàng năm, Trung tâm cờ Hoàng Gia tổ chức các giải cờ vua mở rộng theo mùa, hướng đến đối tượng học viên cờ vua RoyalChess cũng như các bạn yêu cờ tại TP HCM và nhiều tỉnh, thành lân cận.