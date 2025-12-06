HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Giải cứu 13 thuyền viên Việt Nam trên tàu gặp sự cố tại vùng biển Malaysia

Tr.Đức

(NLĐO)- Đến khu vực biển có tọa độ 05-20N; 104-13E (cách bờ biển Malaysia khoảng 65 hải lý về phía Đông), tàu Kayo bị nghiêng phải 15 độ, mất ổn định

Ngày 6-12, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết lực lượng chức năng Việt Nam vừa phối hợp giải cứu an toàn 13 thuyền viên Việt Nam trên tàu hàng Kayo gặp sự cố nghiêm trọng tại vùng biển Malaysia.

Cứu nạn thành công 13 thuyền viên Việt Nam trên tàu KAYO ở Malaysia - Ảnh 1.

Các thuyền viên trên tàu sẵn sàng thiết bị cứu sinh

Trước đó, tàu Kayo trên hành trình vận chuyển đất sét từ cảng Lumut, Malaysia đến Hòn Gai (tỉnh Quảng Ninh). Vào hồi 23 giờ 21 phút ngày 5-12 (giờ Việt Nam), khi đến khu vực biển có tọa độ 05-20N; 104-13E (cách bờ biển Malaysia khoảng 65 hải lý về phía Đông), tàu Kayo bị nghiêng phải 15 độ, mất ổn định. 

Thuyền trưởng tàu đã liên lạc khẩn cấp yêu cầu hỗ trợ. Trên tàu có 15 thuyền viên, gồm 13 thuyền viên Việt Nam, 1 thuyền viên Ấn Độ và 1 thuyền viên Bangladesh. Tại thời điểm xảy ra sự cố, thời tiết khu vực có gió Đông Bắc cấp 4-5, sóng cao 1-2 m.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin báo nạn qua Đài Thông tin Duyên hải Hải Phòng, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Bộ Xây dựng) đã liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Malaysia (Malaysia MRCC), đề nghị triển khai biện pháp hỗ trợ khẩn cấp, đảm bảo an toàn cho thuyền viên tàu Kayo. Đồng thời, Trung tâm đã báo cáo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam và Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Cứu nạn thành công 13 thuyền viên Việt Nam trên tàu KAYO ở Malaysia - Ảnh 2.

Tàu KAYO nghiêng sang mạn phải 15 độ

Nhận được đề nghị từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Malaysia MRCC đã điều động tàu cảnh sát biển KM Sebatik tiếp cận vị trí tàu Kayo để thực hiện công tác giám sát an toàn và hướng dẫn cho tàu neo tại vị trí có tọa độ: 04-59.40 N, 103-24.03 E, trong vùng neo cảng Kemaman của Malaysia.

Hiện, toàn bộ thuyền viên trên tàu Kayo an toàn, sức khỏe bình thường, không yêu cầu hỗ trợ y tế.

