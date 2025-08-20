HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Giải cứu 2 nạn nhân bị lừa bán sang Myanmar sau lời hứa khó tin

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Hai người Hà Tĩnh đã bị bán sang Myanmar tham gia vào tổ chức lừa đảo sau khi tin vào lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao.

Ngày 20-8, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa tiếp nhận và đón 2 công dân ngụ tại tỉnh này bị các đối tượng lừa đưa đi lao động nước ngoài.

Giải cứu nạn nhân lừa bán sang Myanmar: Câu chuyện đau lòng và cảnh báo - Ảnh 1.

Hai công dân được lực lượng chức năng tiếp nhận và đưa về nước an toàn. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, trước đó, 2 công dân ngụ tại huyện Lộc Hà và Cẩm Xuyên (cũ) đã bị các đối tượng dụ dỗ thông qua mạng xã hội với lời hứa hẹn làm việc lương cao tại Campuchia và Thái Lan.

Tuy nhiên, khi sang đến nơi thì các nạn nhân mới biết mình bị lừa vào đường dây tổ chức lừa đảo. Khi không thực hiện được yêu cầu, các nạn nhân bị chủ bán sang Myanmar.

Bước đầu, 2 người này cho hay họ thường xuyên bị đánh đập, tra tấn dã man và đe dọa đến tính mạng do không chịu tham gia vào đường dây lừa đảo.

May mắn, sau đó các nạn nhân đã được lực lượng chức năng Myanmar giải cứu và hỗ trợ.

Sau thời gian chờ đợi, các nạn nhân đã được bàn giao và trở về Việt Nam an toàn.

Qua Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao", thanh niên tử vong 2 tháng mới đưa được thi thể về

Qua Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao", thanh niên tử vong 2 tháng mới đưa được thi thể về

(NLĐO) - Thanh niên 19 tuổi bị lừa sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao" rồi bị bắt chuyển tiền chuộc nhưng chưa kịp thì đã tử vong.

Mất tiền oan với chiêu tuyển dụng "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội

(NLĐO) - Chiêu lừa đảo tuyển dụng "việc làm tại nhà" với nhiều đãi ngộ hấp dẫn trên Facebook đã khiến nhiều người hối hận không kịp.

Sự thật ớn lạnh "việc nhẹ lương cao" vừa bị Công an TP HCM triệt phá

(NLĐO) - Những công dân được hứa hẹn việc nhẹ lương cao đã rơi vào cuộc sống tồi tệ của đường dây tội phạm vừa bị Công an TP HCM triệt phá

