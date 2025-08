Giải cứu 6 người trẻ bị lạc trên núi Minh Đạm, TP HCM

Ngày 4-8, Đồn Biên phòng Phước Hải, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP HCM, cho biết đơn vị đã phối hợp với Công An xã Phước Hải, Hạt Kiểm lâm Long Điền Đất Đỏ và Ban Quản lý khu di tích lịch sử Minh Đạm vừa kịp thời đưa 6 người bị lạc đường xuống chân núi Minh Đạm an toàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3-8, Công an xã Phước Hải nhận được tin báo có 1 nhóm bạn trẻ gồm 6 người đến từ TP HCM tự tổ chức chuyến đi mà không thông báo với chính quyền địa phương, đồng thời thiếu các thiết bị định vị, không quen địa hình núi rừng nên đã bị lạc đường trong quá trình tham quan tại núi Minh Đạm thuộc xã phước Hải.

Lực lượng chức năng tìm được nhóm bạn trẻ và hướng dẫn đưa xuống núi an toàn

Nhóm này lên núi từ khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, do lạ đường, đến 14 giờ cùng ngày thì cả nhóm mất phương hướng trong rừng rậm. Do sóng điện thoại yếu khiến việc liên lạc gặp khó khăn. Một người trong nhóm đã tìm cách liên lạc, báo tin với lực lượng Công an xã Phước Hải để kịp thời hỗ trợ, ứng cứu.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Phước Hải phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Hải, Hạt Kiểm lâm Long Điền Đất Đỏ, Ban Quản lý khu di tích lịch sử Minh Đạm và Đại đội Pháo binh 38 nhanh chóng thành lập tổ công tác tổ chức triển khai các phương án tìm kiếm cứu hộ, bố trí lực lượng chia ra nhiều mũi để tìm kiếm trong điều kiện thời tiết đêm tối, cây cối rậm rạp, đường dốc cao, hiểm trở.

Nhóm 6 người đã lên núi Minh Đạm dù không quen địa hình

Sau 2 giờ di chuyển, tìm kiếm tại khu vực này, đến 18 giờ 30 phút ngày 3-8, các lực lượng chức năng đã tiếp cận được hiện trường nơi 6 người bị lạc, cách chân núi khoảng 4,5 km và tiến hành đưa 6 người này xuống núi và di chuyển về nhà an toàn.

Qua vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ cần chủ động thông báo với chính quyền địa phương khi tổ chức các hoạt động khám phá, dã ngoại tại khu vực núi rừng. Việc này không chỉ giúp đảm bảo an toàn cá nhân mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hỗ trợ, cứu hộ khi xảy ra tình huống khẩn cấp.