Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ tối ngày 19-1, vụ cháy lớn xảy ra tại một ngôi nhà 3 tầng trong ngõ 99/158/26 phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Phát hiện đám cháy, người dân trong khu vực đã hô hoán cho người trong nhà biết để thoát ra ngoài, đồng thời điện báo cho chính quyền địa phương.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết khi phát hiện đám cháy, nhiều người dân xung quanh đã trèo lên những mái nhà cạnh đó, sử dụng xô, chậu dội nước vào đám cháy để dập lửa.

Khói lửa bốc cao từ vụ cháy căn nhà 3 tầng

Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhanh chóng điều động Công an quận Hoàng Mai và các lực lượng khác đến chi viện. Khi lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có mặt, đám cháy nhanh chóng được khống chế bởi Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và người dân trong khu vực.

Theo đó, lực lượng chữa cháy cơ sở cùng Công an phường Định Công đã lao vào đám cháy, kịp thời đưa cụ bà 82 tuổi ra ngoài an toàn. Hiện tại, cụ bà hoàn toàn khỏe mạnh.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.