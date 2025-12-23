HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Giải cứu không khí TP HCM

Nguyễn Minh Hải

Cuối năm 2025, chất lượng không khí tại TP HCM suy giảm nghiêm trọng với nồng độ bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng an toàn gấp 7 lần.

Tình trạng này không chỉ đe dọa sức khỏe của hơn 14 triệu dân mà còn gây thiệt hại kinh tế ước tính hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm.

Theo dữ liệu từ IQAir, đặc biệt trong những ngày cuối tháng 12-2025, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại TP HCM thường xuyên vượt mức 150, thậm chí có thời điểm vượt 200. Nồng độ bụi mịn PM2.5 được ghi nhận cao gấp 7 lần ngưỡng an toàn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Bầu trời thành phố thường xuyên bị bao phủ bởi lớp khói bụi dày đặc, gây ra hiện tượng se lạnh kèm cảnh báo sức khỏe nghiêm trọng.

Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng này là giao thông đường bộ, chiếm khoảng 63% lượng phát thải PM2.5. Tính đến thời điểm hiện tại (sau hợp nhất), TP HCM có gần 13 triệu phương tiện cá nhân, bao gồm hơn 11,4 triệu xe máy và 1,3 triệu ô tô. Phần lớn xe máy đã cũ kỹ, xả thải động cơ đốt trong khiến nồng độ NOx và bụi mịn tăng cao. Số liệu từ phần mềm mô phỏng của Sở Xây dựng cho thấy, tính đến tháng 12-2025, tình hình ùn tắc giao thông đã tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024, tỉ lệ thuận với mức độ suy giảm chất lượng không khí.

Song song với áp lực từ giao thông, hoạt động công nghiệp và xây dựng tại các khu vực ngoại ô như các phường thuộc Bình Tân, Bình Chánh, Củ Chi cũ... cũng là tác nhân lớn khi việc cải thiện xả thải gần như giậm chân tại chỗ. Cộng hưởng với hiện tượng đốt rơm rạ ở các tỉnh lân cận và nghịch nhiệt mùa đông, ô nhiễm càng thêm trầm trọng, trở thành rào cản lớn cho mục tiêu đô thị thông minh. Sở Xây dựng đánh giá ô nhiễm do giao thông đang khiến kinh tế thành phố tổn thất ước tính hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm (tương đương 0,25% GRDP).

Để khắc phục, trước mắt chính quyền cần tăng cường giám sát, cảnh báo thời gian thực qua các ứng dụng như IQAir hoặc hệ thống quan trắc của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời kích hoạt các biện pháp kỹ thuật như phun nước rửa đường, tạm dừng công trường lớn. Tuy nhiên, về dài hạn, trọng tâm chiến lược phải nằm ở việc kiểm soát chặt nguồn thải. Cụ thể, đối với giao thông, thành phố cần đẩy mạnh lộ trình loại bỏ xe máy cũ, kiểm tra khí thải định kỳ và thí điểm xe đạp điện công cộng. Giải pháp then chốt là đầu tư mạnh vào hệ thống giao thông công cộng chạy điện (metro, BRT) với mục tiêu đến năm 2030 có 30% phương tiện chạy bằng điện.

Đồng bộ với giải pháp giao thông là chiến lược quy hoạch không gian xanh. TP HCM cần tăng diện tích cây xanh lên 20% diện tích thành phố thông qua việc mở rộng công viên, rừng đô thị tại các khu vực Bình Chánh, Thủ Đức, Dĩ An, Thuận An, Phú Mỹ cũ. Việc hợp tác với các tỉnh lân cận để kiểm soát đốt rơm rạ, ứng dụng công nghệ biến rơm thành năng lượng sinh học cũng là bước đi cần thiết để bảo vệ bầu khí quyển chung.

Để các giải pháp kỹ thuật và quy hoạch trên đạt hiệu quả thực tế, khâu quản lý đóng vai trò quyết định. Thành phố cần đưa chỉ tiêu chất lượng không khí vào đánh giá năng lực và hiệu quả quản lý của lãnh đạo địa phương, phân định trách nhiệm rõ ràng để bảo đảm thực thi. Nếu học hỏi kinh nghiệm từ Singapore hay Bắc Kinh (Trung Quốc) và hành động quyết liệt ngay từ bây giờ, TP HCM hoàn toàn có thể lấy lại bầu trời trong lành và hướng tới phát triển bền vững.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo