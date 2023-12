Sáng 22-12, tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa giải cứu thành công một tài xế bị mắc kẹt trong xe sau một vụ tai nạn.

Lực lượng chức năng giải cứu thành công tài xế bị mắc kẹt trong xe sau vụ tai nạn

Theo đó, vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 21-12, lực lượng thường trực nhận được tin từ Công an xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), về việc có 1 người bị mắc kẹt trong xe sau vụ tai nạn giao thông tại km590 QL1A, xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Xe ô tô mang BKS: 73H-006.89 kéo theo rơ-mooc BKS: 73R-010.42 do anh Đỗ Văn Vương (SN 1982, ngụ thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) và xe ô tô mang BKS: 75H-010.24 kéo theo rơ-mooc 75R-008.31 do anh Đinh Biên Hòa (SN 1980, tại phường Phú Bài, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) điều khiển.

Sau cú va chạm mạnh, tài xế Vương bị mắc kẹt trong xe.

Chiếc xe đầu kéo bị biến dạng hoàn toàn phần đầu sau vụ tai nạn

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 1 xe chuyên dụng và 8 cán bộ chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Vũng Áng phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh đến hiện trường tiến hành di chuyển nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài. Sau thời gian ngắn cứu nạn, tài xế Đỗ Văn Vương đã đã được đưa ra ngoài đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường 2 chiếc xe đầu kéo hư hỏng nặng, phần đầu bị biến dạng hoàn toàn.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.