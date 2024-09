Giải cứu thanh niên mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Đang đi giải cứu người mắc kẹt thì xảy ra tai nạn

Trên đường xuống giải cứu thanh niên bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ, xe cứu hỏa BKS 81A-004.60, thuộc phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) đã không may xảy ra tai nạn với xe máy BKS 81B3-151.07 do anh Trần Minh Thắng (30 tuổi, phường Trà Bá, TP Pleiku) điều khiển, lưu thông trên đường Lý Thái Tổ.

Vụ tai nạn đã khiến anh Trần Minh Thắng tử vong tại chỗ.