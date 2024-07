Giải cứu thiếu nữ 17 tuổi và bạn bị lừa bán sang Campuchia

Ngày 6-7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã bàn giao đối tượng Trần Xuân Trường (20 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên) và 2 nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia cho Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra làm rõ hành vi mua bán người.



Đối tượng Trần Xuân Trường

1 ngày trước đó, nhận tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã truy đuổi giải cứu thành công 2 nạn nhân T. A. Th. (17 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang và H. V. L. (17 tuổi, quê tỉnh Lạng Sơn) khi đang di chuyển tới Bến xe Miền Đông (TP HCM) để lừa bán qua Campuchia.

Đồng thời, công an cũng bắt giữ đối tượng Trường. Trường khai nhận khoảng tháng 2-2024, do thất nghiệp nên lên mạng xã hội vào nhóm “Hội nhóm việc làm Campuchia” để tìm việc nhẹ lương cao và được nick name “Thu Hà” hướng dẫn vào TP HCM sẽ có người đón sang Campuchia làm việc.

Khi nhận việc, Trường được một đối tượng tên Phong dạy cách sử dụng máy tính, rồi vào app “Tình yêu” để nhắn tin cho nam giới người Việt Nam với mục đích lừa đảo tặng quà trên app.

Làm được hơn 1 tháng nhưng không đạt chỉ tiêu, Trường đã phải gọi điện về gia đình chuyển 25 triệu đồng để chuộc mình về vì bị dọa đánh.

Đầu tháng 6-2024, “Thu Hà” lại liên lạc với Trường sang Campuchia làm phụ bếp, nấu cơm với mức lương 15 triệu đồng/tháng và tìm thêm người đưa sang Campuchia sẽ được trả tiền công 3 triệu đồng/người nên Trường đã đồng ý.

Cơ quan làm việc với nạn nhân

Ngày 3-7, “Thu Hà” tiếp tục nhắn Trường lên tỉnh Lạng Sơn đón người L. rồi cùng sang Campuchia. Khi đón L. có cả Th. cùng đi. Khi đang trên đường di chuyển đến Bến xe Miền Đông thì bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện bắt giữ Trường, giải cứu L và Th.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tin theo những lời hứa hẹn, dụ dỗ xuất cảnh trái phép “việc nhẹ lương cao”. Các đối tượng dụ dỗ, đưa người xuất cảnh trái phép qua Campuchia để bán cho những công ty, cơ sở chuyên tổ chức đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng, các nhà thổ, cơ sở giải trí có nữ làm tiếp viên…