Giải Đào Tấn bền bỉ gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc

Từ trái sang: NSND Lê Tiến Thọ trao giải thưởng Đào Tấn năm 2025 cho soạn giả Mai Văn Lạng và đạo diễn Thanh Hiệp (Phó Trưởng Ban VHTT Báo Người Lao Động)

Sáng 30-12, tại Rạp Xiếc Trung ương (Hà Nội), Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, quy tụ đông đảo các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, văn nghệ sĩ và những người tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn văn hóa truyền thống Việt Nam.

Tham dự lễ kỷ niệm có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Văn Túy; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, cùng đại diện các bộ, ban, ngành, tổ chức khoa học – văn hóa Trung ương.

Dấu ấn 25 năm vì văn hóa dân tộc

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Viện đã đạt được trong suốt chặng đường 25 năm hình thành và phát triển, đặc biệt là những dấu ấn rõ nét trong năm 2025.

Theo Thứ trưởng, Viện luôn kiên trì theo đuổi sứ mệnh nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng hành cùng ngành văn hóa trong việc làm phong phú đời sống tinh thần của xã hội. Hoạt động của Viện không tách rời thực tiễn mà luôn gắn chặt với các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

"Mối quan hệ phối hợp giữa Bộ VHTTDL và Viện trong thời gian qua đã để lại nhiều dấu ấn thông qua các hội thảo khoa học, chương trình nghiên cứu, hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa," Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc

Đáng chú ý, nhiều chương trình do Viện khởi xướng và tổ chức như các hội thảo chuyên đề, phong trào sân khấu học đường đã từng bước đi vào đời sống xã hội, nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của Viện đối với công cuộc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Tạ Quang Đông bày tỏ kỳ vọng Viện tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân trong lĩnh vực nghiên cứu và bảo tồn văn hóa, đồng thời đẩy mạnh việc đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới, góp phần khẳng định vị thế và bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập. Bộ VHTTDL cam kết sẽ luôn đồng hành cùng Viện, hướng tới mục tiêu đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần và động lực phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị trao giải thưởng cho các đại diễn giải tập thể

Địa chỉ khoa học uy tín về văn hóa truyền thống

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Quyết Chiến – Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - khẳng định rằng sau 25 năm hoạt động, Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc đã từng bước khẳng định vị thế là một địa chỉ khoa học uy tín, quy tụ đông đảo các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tâm huyết với sự nghiệp gìn giữ và lan tỏa văn hóa truyền thống Việt Nam.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Viện đã chủ trì và thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu cấp Bộ có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, đóng góp quan trọng cho việc nhận diện, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Hoạ sĩ Lê Sa Long (người thứ hai từ trái sang) và NSƯT Trần Tựa (nghười thú tu từ trái sang) được trao giải thưởng Đào Tấn năm 2025

Song song đó, Viện đặc biệt chú trọng đưa văn hóa truyền thống vào đời sống xã hội thông qua các dự án mang tính thực tiễn cao như Sân khấu học đường, Đề án đưa văn hóa giao thông vào cộng đồng qua các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức văn học – nghệ thuật.

Một dấu ấn nổi bật khác là việc Viện chủ trì phục hồi và quảng bá nghệ thuật Bài chòi tại Hà Nội, góp phần lan tỏa giá trị của loại hình di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh, đưa Bài chòi đến gần hơn với công chúng Thủ đô và các vùng miền.

Cùng với đó, Viện không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động, thành lập các trung tâm nghiên cứu, câu lạc bộ văn hóa – nghệ thuật trên phạm vi cả nước, từng bước nâng cao ảnh hưởng và vị thế trong đời sống xã hội.

Từ trái sang: NSND Hồ Ngọc Trinh, Tiến sĩ Hoàng Thị Hạnh (vọ cố tác giả Lê Duy Hạnh) và đạo diễn Thanh Hiệp

Tiếp nối hành trình gìn giữ hồn cốt văn hóa Việt

Hai mươi lăm năm chưa phải là quãng thời gian dài, nhưng những thành quả mà Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc đạt được đã cho thấy một hành trình bền bỉ, nghiêm túc và giàu chiều sâu. Các chương trình nghiên cứu, bảo tồn và lan tỏa văn hóa truyền thống do Viện triển khai được Đảng, Nhà nước và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao.

Những đóng góp ấy được minh chứng bằng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Lao động hạng Ba, hai Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ba Cờ thi đua của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cùng nhiều hình thức khen thưởng khác.

Đặc biệt, cố Giáo sư Hoàng Chương – Viện trưởng Viện, người có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, đã vinh dự được phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới" vào năm 2021 – một sự ghi nhận xứng đáng cho cả cuộc đời tận hiến vì văn hóa nước nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, Viện trưởng NSND Lê Tiến Thọ khẳng định, trong giai đoạn tới, Viện sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời củng cố tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới tư duy, phát huy sáng tạo, kế thừa và nâng cao những thành quả đã đạt được.

NSND Lê Tiến Thọ - Viện Trưởng Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc phát biểu tại buổi lễ

Với mục tiêu triển khai thêm nhiều công trình nghiên cứu có chiều sâu, tổ chức hiệu quả các hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa gắn với đời sống thực tiễn, Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa Dân tộc tiếp tục khẳng định vai trò là một trụ cột học thuật – thực tiễn trong hành trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Dấu ấn cá nhân: Đạo diễn – Thạc sĩ Thanh Hiệp và hành trình truyền bá nghệ thuật

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, đạo diễn Thanh Hiệp (tên thật Tăng Hoàng Thuận) được nhắc đến như một trong những gương mặt tiêu biểu gắn bó bền bỉ với các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn và lan tỏa văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại.

Hiện ông là Phó Trưởng Ban Văn hóa – Thể thao Báo Người Lao Động, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Sân khấu TP HCM, Trưởng Ban Lý luận Phê bình Hội Sân khấu TP HCM, thành viên Hội đồng Nghệ thuật Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, đồng thời là đạo diễn, người dẫn chương trình "Nghệ sĩ và sàn diễn" của HTV9.

ThS- đạo diễn Thanh Hiệp được trao giải thưởng Đào Tấn năm 2025

Từ năm 2010 đến nay, đạo diễn Thanh Hiệp đã dàn dựng và tổ chức hơn 1.200 suất diễn chương trình "Sân khấu học đường" tại khoảng 200 trường học ở TP HCM và các tỉnh, thành phía Nam, góp phần đưa sân khấu truyền thống, kịch lịch sử và nghệ thuật biểu diễn đến gần học sinh, sinh viên.

Một chương trình Sân khấu học đường do đạo diễn Thanh Hiệp và cộng sự thực hiện

Ông là người đứng sau nhiều vở kịch lịch sử và chương trình nghệ thuật phục vụ giới trẻ như: Trần Quốc Toản ra quân, Thái hậu Dương Vân Nga, Dũng tướng Nguyễn Địa Lô, Trần Bình Trọng, Góc nhìn số phận, Trung hiếu làm đầu, Thoại Khanh – Châu Tuấn, Tình cha, Mẹ mãi trong đời con, Mẹ vẫn đợi con về, Mai An Tiêm, Quang Trung khởi nghiệp, Trạng Quỳnh…

Bên cạnh đó, đạo diễn Thanh Hiệp còn dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật có dấu ấn như: Sân khấu Vàng, Những dấu ấn không phai, Những cánh chim không mỏi (vinh danh NSƯT Diệu Hiền), chương trình về đạo diễn – NSND Huỳnh Nga Phong trần theo nghiệp Tổ; Cầu vồng tuổi thơ, Làn điệu phương Nam; chương trình tôn vinh soạn giả NSND Viễn Châu Về với quê hương; các live show lớn của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NS Tấn Tài, NSND Lệ Thủy (45 năm theo nghiệp cầm ca), NSƯT Thanh Sang, NSƯT Phượng Loan (Thương miền Hậu Giang), NSND Viễn Châu (60 năm tay viết, tay đàn)…

Với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, ông từng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích cá nhân khi tham gia chương trình Sân khấu Vàng, vận động xây dựng nhà tình thương trao tặng đồng bào nghèo.



