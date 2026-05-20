HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Giai đoạn mới đáng lo của khủng hoảng năng lượng

Hoàng Phương

Kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, thế giới đã tiêu thụ năng lượng vượt quá khả năng cung ứng thực tế.

Gần 80 quốc gia đã triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ nền kinh tế khi thế giới tiến gần tới một giai đoạn mới nguy hiểm hơn của cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến sự Trung Đông gây ra.

Theo tờ Financial Times, giới phân tích cảnh báo giá dầu có nguy cơ tiếp tục tăng vọt nếu lượng nhiên liệu mắc kẹt tại vùng Vịnh không thể được xuất khẩu qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa. Đây là tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt của thế giới. Ông Paul Diggle, kinh tế trưởng của quỹ đầu tư Aberdeen (Scotland), cho biết nhóm nghiên cứu của ông đang xem xét kịch bản giá dầu Brent tăng lên 180 USD/thùng. Theo ông Diggle, điều này có thể kéo theo lạm phát leo thang và suy thoái tại hàng loạt nền kinh tế châu Âu và châu Á.

Kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, thế giới đã tiêu thụ năng lượng vượt quá khả năng cung ứng thực tế. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết nguồn cung dầu toàn cầu đã giảm 12,8 triệu thùng/ngày kể từ tháng 2. Ngay sau khi xung đột bùng phát, cơ quan này đã phê duyệt đợt xả kho dự trữ khẩn cấp lớn nhất từ trước tới nay, bổ sung khoảng 2,5 triệu thùng dầu/ngày cho thị trường thế giới.

Giai đoạn mới đáng lo của khủng hoảng năng lượng - Ảnh 1.

Những bồn chứa dầu bên ngoài một nhà máy lọc dầu tại TP Gelsenkirchen – Đức Ảnh: AP

Bất chấp nỗ lực trên, IEA ước tính từ tháng 3 đến tháng 6, nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu đã vượt sản lượng khoảng 6 triệu thùng/ngày. Một số nhà phân tích thậm chí cho rằng mức thiếu hụt thực tế có thể lên tới 8-9 triệu thùng/ngày. Để bù đắp phần thiếu hụt này, giới giao dịch đã liên tục rút dầu từ các kho dự trữ trên đất liền và ngoài khơi, trong khi nhiều chính phủ buộc phải xả thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm ngăn nguy cơ khủng hoảng năng lượng lan rộng.

Tuy nhiên, ông Fatih Birol, Giám đốc điều hành IEA, hôm 18-5 nhấn mạnh lượng dầu dự trữ khẩn cấp "không phải là vô hạn" và cảnh báo tình trạng gián đoạn kéo dài có thể tác động lớn đến giá lương thực. Điều này cùng với giá năng lượng tăng cao đe dọa làm lạm phát tăng cao hơn nữa. Theo trang The Telegraph, ông Birol còn cảnh báo lượng dầu dự trữ của thế giới đang "cạn kiệt rất nhanh" do các chuyến hàng dầu khí từ Trung Đông tiếp tục bị đình trệ. IEA cho biết dự trữ dầu toàn cầu đã giảm gần 380 triệu thùng kể từ khi chiến sự bùng phát, chưa tính lượng dầu không thể tiếp cận đang mắc kẹt trong khu vực vùng Vịnh. Áp lực lên thị trường năng lượng được dự báo sẽ còn gia tăng khi mùa hè tại Bắc bán cầu bắt đầu, kéo theo nhu cầu sử dụng điều hòa và đi lại du lịch tăng mạnh. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo