Quốc tế

Giải độc đắc Powerball 1,8 tỉ USD của Mỹ đã có chủ

Xuân Mai

(NLĐO) – Một người may mắn tại bang Arkansas - Mỹ vừa trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,8 tỉ USD ngay vào đêm Giáng sinh.

Theo thông báo từ Powerball, lượng vé bán ra tăng vọt vào phút chót trong kỳ quay thưởng hôm 24-12 đã đẩy giá trị giải độc đắc tại Mỹ lên mức 1,817 tỉ USD – với tùy chọn nhận tiền mặt một lần là 834,9 triệu USD. Đây là giải độc đắc lớn thứ hai trong lịch sử xổ số nước Mỹ.

Theo hãng tin AP, dãy số trúng thưởng gồm 4, 25, 31, 52 và 59, cùng với số Powerball là 19 và hệ số nhân Power Play là 2.

Giải Powerball 1,8 tỉ USD đã có chủ - Ảnh 1.

Nhiều giải độc đắc tìm được chủ nhân vào đêm Giáng sinh nhưng chưa có giải nào đạt đến 1 tỉ USD như hôm 24-12. Ảnh: AP

Chiến thắng này đã chấm dứt chuỗi 3 tháng tìm chủ nhân giải độc đắc, sau khi không có ai trùng khớp cả 6 con số trong suốt 46 kỳ quay liên tiếp trước đó.

Lần gần nhất có người trúng giải độc đắc là vào ngày 6-9, khi những người mua vé số tại Missouri và Texas cùng chia nhau giải thưởng 1,787 tỉ USD.

Ông Matt Strawn, Giám đốc Xổ số bang Iowa, cho hay: "Chúc mừng người trúng giải độc đắc Powerball mới nhất! Đây thực sự là một giải thưởng phi thường, có thể thay đổi cả cuộc đời".

Mặc dù chỉ có một người trúng giải lớn nhất hôm 24-12 nhưng đã có 8 tấm vé khác trúng giải 1 triệu USD như một món quà Giáng sinh lớn. Những tấm vé này được bán ra tại các bang California, Indiana, Michigan, New York, Ohio, Pennsylvania và Virginia.

Trên toàn nước Mỹ, có 114 vé trúng giải 50.000 USD và 31 vé trúng giải 100.000 USD, theo số liệu từ Powerball. Ban tổ chức cho biết đây là lần thứ hai giải độc đắc Powerball thuộc về một tấm vé được bán ra tại bang Arkansas. Lần đầu tiên điều này diễn ra là vào năm 2010.

Powerball cũng cho hay lần gần nhất có người trúng độc đắc vào đúng đêm Giáng sinh là năm 2011. Tuy đã có nhiều giải độc đắc tìm được chủ nhân vào đêm hoặc ngày Giáng sinh, chưa có giải nào chạm mốc 1 tỉ USD cho đến tận bây giờ.

Giải độc đắc Powerball hiện sẽ quay về mức khởi điểm 20 triệu USD cho kỳ quay thưởng vào ngày 27-12 tới. Giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ từng ghi nhận mức cao kỷ lục 2,04 tỉ USD vào năm 2022.

Người trúng giải độc đắc có hai lựa chọn để nhận thưởng hoặc nhận theo kế hoạch trả thưởng định kỳ (bao gồm một khoản thanh toán ngay và 29 khoản thanh toán hằng năm tăng dần 5%), hoặc nhận tiền mặt một lần. Tuy nhiên, hầu hết những người trúng số đều chọn phương án nhận tiền mặt một lần.

Mỹ: Giải độc đắc hơn 1,2 tỉ USD có chủ, vé được bán ở bang California

Mỹ: Giải độc đắc hơn 1,2 tỉ USD có chủ, vé được bán ở bang California

(NLĐO) - Tấm vé trúng giải độc đắc Mega Millions trị giá 1,22 tỉ USD được bán ở bang California, theo ABC News ngày 28-12.

Mỹ: Giải độc đắc hơn 1,3 tỉ USD có chủ

(NLĐO) – Sau hơn 3 tháng "nín thở" chờ đợi, cuối cùng đã có người trúng số độc đắc Powerball với giải thưởng lên tới hơn 1,3 tỉ USD ở Mỹ.

Hai giải xổ số có độc đắc "khủng" gần 2 tỉ USD, nước Mỹ phấn khích

(NLĐO) – Liên tiếp hơn 30 kỳ quay không tìm được chủ nhân khiến giải độc đắc Mega Millions và Powerball tại Mỹ đã có tổng trị giá gần 2 tỉ USD.

