Giải golf Green Connection Tournament kết nối và thúc đẩy du lịch biển

Trong kế hoạch xúc tiến và triển khai sản phẩm du lịch biển cao cấp, kết hợp khai thác hiệu quả sản phẩm tour golf và M.I.C.E, nhằm đa dạng các sản phẩm du lịch cho du khách trong và ngoài nước, cũng như các nhà đầu tư tiềm năng đến với Lâm Đồng, Hiệp hội Du lịch TP HCM ủy nhiệm cho Chi hội Golf Du lịch Sài Gòn phối hợp cùng Công ty CP Thể thao du lịch The Swing triển khai Giải golf Green Connection Tournament lần 1 năm 2025.



Giải golf Green Connection Tournament quảng bá du lịch biển

Giải được tổ chức vào ngày 5-8 tại Novaworld Phan Thiet Golf Club, quy tụ 144 golfer là đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành, khách sạn, nhà hàng, vận chuyển cùng với các đơn vị cung ứng sản phẩm du lịch tại địa phương và trên cả nước.

Nhiều giải thưởng có giá trị liên quan du lịch tại Giải golf Green Connection Tournament

Giải thi đấu theo thể thức đấu gậy cùng handicap chính thức, chia thành các bảng A, B, C cho nam và A, B cho nữ.

Bên cạnh phần thưởng dành cho ngôi vô địch (best gross) và ba hạng đầu ở tất cả các bảng, Ban tổ chức còn trao tặng 4 giải kỹ thuật (longest drive, nearest to the pin) và giải thưởng Hole-in-One với tổng giá trị lên đến 2 tỉ đồng.

Giải nhận được sự đồng hành của nhiều đơn vị và doanh nghiệp ngành lữ hành, với nhà tài trợ chính là Vietcombank.