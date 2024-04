Giải golf Lương Văn Can 2024: Lan tỏa tư tưởng tiên phong của doanh nhân Việt

Nhân kỷ niệm 170 năm ngày sinh danh nhân Lương Văn Can (1854 - 2024), một chí sĩ yêu nước đồng thời được tôn vinh là người thầy đầu tiên của giới doanh nhân Việt Nam, ngày 23-4, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn đã tổ chức công bố Giải golf Lương Văn Can lần thứ nhất năm 2024.



Ông Trần Hoàng, Tổng Biên tập tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, phát biểu tại lễ công bố giải

Giải được tổ chức nhằm gây quỹ cho Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can do tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn sáng lập và duy trì từ năm 2011, đồng thời tăng cường công tác truyền thông tư tưởng tiên phong về kinh doanh của Lương Văn Can đến với giới doanh nhân Việt Nam trong và ngoài nước.

Hơn 200 golfer là doanh nhân sẽ tham dự giải

Giải golf Lương Văn Can 2024 sẽ diễn ra tại sân golf Tân Sơn Nhất vào ngày 3-5 với sự tham gia của 216 golfer là các doanh nhân yêu thích bộ môn golf tại TP HCM và các tỉnh thành khác trong cả nước.

Là sự kiện thể thao liên quan đến doanh nhân nên mọi hoạt động tại giải và tên gọi các giải thưởng cũng mang đậm chất… doanh nhân, như Đêm Thương hội (thay cho Gala tổng kết), Đạo kinh doanh (giải vô địch Best Gross); Đức kinh doanh (giải Best Net); Ngay thẳng (giải Near line); Siêng năng (giải Near pin), Chính đáng (giải Longest)…

Giải thưởng dành cho các VĐV rất có giá trị và đa dạng, trong đó, riêng giải Hole in One có tổng giá trị lên tới 10 tỉ đồng.

Các khách mời trải nghiệm tại CLB Hidden Castle Golf

Lương Văn Can (tự Ôn Như, biệt hiệu Sơn Lão), sinh năm 1854 và mất năm 1927 tại phủ Thường Tín, tỉnh Hà Nội (nay là xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội). Cụ đã tham gia sáng lập Đông Kinh nghĩa thục, một ngôi trường đặc biệt có vai trò tiên phong trong công cuộc chấn hưng thực nghiệp để cổ vũ giới công thương người Việt.

Cụ đã làm nên một cuộc cách mạng văn hóa tư tưởng, lấy giáo dục làm nền tảng và kinh doanh, thương mại là con đường đi đến tự cường của một quốc gia. Lương Văn Can được tôn vinh là "Người thầy đầu tiên của giới doanh nhân Việt Nam", bởi ngoài dạy học và tham gia kinh doanh, cụ còn viết và biên soạn 19 quyển sách, trong đó nổi bật nhất là hai tác phẩm "Kim cổ cách ngôn" và "Thương học phương châm", đúc kết những chiêm nghiệm về đạo đức làm người, đạo đức kinh doanh và tri thức kinh doanh.

Triết lý và lời dạy của cụ về kinh doanh đến nay vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới.