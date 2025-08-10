HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Giải Golf "Vì bình yên cuộc sống" hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ công an

Đông Linh - Ảnh: BTC

(NLĐO) – Hàng trăm golfer tham dự giải đấu do Ban chuyên đề Công an TP HCM tổ chức nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945-19.8.2025), 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025) và 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945-19.8.2025), Ban Chuyên đề Công an TP HCM (Báo Công an Công an TP HCM trước đây) tổ chức Giải Golf "Vì bình yên cuộc sống" lần thứ nhì năm 2025 vào ngày 9-8 tại sân Vietnam Golf & Country Club (TP HCM).

Giải Golf "Vì bình yên cuộc sống" hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ công an- Ảnh 1.

Khai mạc giải đấu

Với sự tham dự của hơn 140 golfer chuyên nghiệp và không chuyên, giải đấu không chỉ là một sân chơi thể thao bổ ích, lành mạnh mà còn là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn, thúc đẩy sự giao lưu, hợp tác giữa lực lượng Công an với cộng đồng, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, góp phần tạo dựng môi trường kết nối, khơi dậy khí thế thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên.

Giải Golf "Vì bình yên cuộc sống" hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ công an- Ảnh 2.

Ban Tổ chức quyên góp, tiếp nhận hỗ trợ kinh phí xây dựng mới, sửa chữa nhà cho cán bộ chiến sĩ

Thông qua giải đấu, Ban tổ chức quyên góp, tiếp nhận 140 triệu đồng làm kinh phí xây dựng mới, sửa chữa nhà cho cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Công an TP HCM có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Giải đấu có cơ cấu giải thưởng rất hấp dẫn, trong đó giải Hole-in-One gồm một siêu xe Maserati trị giá hơn 4 tỉ đồng, một bình rượu sâm Ngọc Linh trị giá hơn 2 tỉ đồng, xe Piaggio APRILIA và 1 tỉ đồng tiền mặt, chỉ tiếc không có golfer nào thắng giải.

Giải Golf "Vì bình yên cuộc sống" hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ công an- Ảnh 3.

Golfer Mai Trọng Lưu nhận giải Best Gross

Ban tổ chức cũng đã trao giải Best Gross (VĐV xuất sắc nhất) cho golfer Mai Trọng Lưu; các giải nhất cho Nguyễn Thế Mai (bảng A), Bùi Thành Hải (bảng B), Nguyễn Đức Tài (bảng C); giải kỹ thuật cho các VĐV: Hoàng Ngọc Khánh, Trần Thị Thanh Hiền (Nearest to the pin) Trương Thị Mỹ Hương và Nguyễn Thị Kiều Trang (Longest drive) với giá trị giải thưởng cao cùng những phần quà hấp dẫn.

Giải Golf "Vì bình yên cuộc sống" hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ công an- Ảnh 4.

Các golfer nhận giải kỹ thuật

Giải Golf "Vì bình yên cuộc sống" lần thứ 2 – 2025 thực sự mang đến một hoạt động tranh tài thể thao sôi nổi và chuyên nghiệp, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi uy tín, gắn kết những người yêu bộ môn thể thao golf, tạo nên một sự kiện thể thao – giao lưu hấp dẫn, ý nghĩa.

