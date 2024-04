Giải half-marathon “Tự hào Tổ quốc tôi”: Phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn

Một khối lượng công việc "khổng lồ" xoay quanh sự kiện thể thao cộng đồng quy mô và tầm cỡ lần đầu tiên được tổ chức trên địa bàn huyện Bình Chánh nhưng trong nhiều tháng qua, tất cả đều được giải quyết dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện và chính quyền xã Tân Nhựt - nơi diễn ra giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" vào ngày 21-4 tới.



Đỏ rực màu cờ Tổ quốc

Hình ảnh ấn tượng nhất những ngày này tại xã Tân Nhựt chính là những cung đường đỏ rực màu cờ Tổ quốc, nơi sẽ chứng kiến bước chạy của hàng ngàn vận động viên giữa những ngày tháng tư lịch sử. Đây là một hợp phần trong chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" mà Báo Người Lao Động phối hợp cùng huyện Bình Chánh và xã Tân Nhựt thực hiện, góp phần tạo thêm điểm nhấn cho sự kiện chạy bộ cộng đồng nhiều ý nghĩa này.

Không chỉ tham gia giữ gìn trật tự, dọn dẹp vệ sinh, làm phong quang mọi tuyến đường trong xã, đồng thời trực tiếp cổ động cho các chân chạy vào sáng 21-4, đông đảo người dân xã Tân Nhựt còn cho biết sẽ thể hiện vai trò của những "đại sứ", tích cực giới thiệu hình ảnh, địa điểm du lịch và các sản vật địa phương đến bạn bè gần xa.

Các runner sẽ chạy trên những cung đường rộng rãi, rợp bóng cờ Tổ quốc. Ảnh: PDC

Với một lượng đông đảo vận động viên, khách du lịch về tham gia sự kiện chạy bộ, UBND huyện Bình Chánh cũng đã sớm lên kế hoạch bảo đảm an toàn, trật tự cho cả người tham gia lẫn người dân trong khu vực, trong đó, công tác phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông cho mọi tuyến đường trong xã là nhiệm vụ hàng đầu.

UBND huyện đã thống nhất giao Ban Chỉ huy Công an và Ban Chỉ huy Quân sự huyện chịu trách nhiệm chỉ huy chung lực lượng công an và quân sự tại hiện trường, bảo đảm sự phối hợp và ứng phó linh hoạt với mọi tình huống có thể xảy ra trong quá trình thi đấu giải. Các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ sẽ có mặt tại hiện trường từ sáng sớm 21-4, chuẩn bị đầy đủ phương tiện cũng như công cụ hỗ trợ, trang phục đúng quy định và có mặt tại các chốt kiểm soát đã được phân công.

Chu đáo, kỹ càng

Tại các giao lộ chính trên địa bàn như chốt A13 (giao lộ Đê số 2 - đường Ổ Cu Kiến Vàng), chốt A14 (giao lộ Ổ Cu Kiến Vàng - đường đất), chốt A15 (giao lộ đường đất - Đê số 2), chốt A16 (giao lộ Dương Đình Kiên - Thế Lữ), chốt A17 (giao lộ Kênh C - Thế Lữ), chốt A18 (giao lộ Bà Điểm - Kênh C), chốt A19 (giao lộ Bà Điểm - Kênh 11), chốt A20 (giao lộ Kênh 11 - Láng Le Bàu Cò) và chốt A21 (giao lộ từ cầu Láng Le Bàu Cò - Thế Lữ) đều được bố trí lực lượng phối hợp công an xã, dân quân và dân phòng, có nhiệm vụ điều tiết giao thông, bảo đảm thông thoáng. Lực lượng này đảm nhận vai trò ngăn các phương tiện lưu thông khi có vận động viên tham gia marathon chạy qua.

Tại 2 chốt quan trọng A16 và A21, ngoài các lực lượng trên, còn bổ sung cảnh sát giao thông trật tự, sử dụng thêm barie và rào chắn để ngăn các phương tiện di chuyển vào tuyến đường trung tâm Thế Lữ trong thời gian thi đấu, nhằm bảo đảm an toàn cho các vận động viên khi xuất phát cũng như khi về đích.

Công tác bảo đảm an toàn giao thông cũng như an ninh trật tự cũng sẽ được thực hiện nghiêm túc trọn ngày 20-4 khi lực lượng vận động viên đến nhận bib thi đấu, nhất là vào chiều 20-4, thời điểm tổ chức thi đấu cự ly kids-run 5 km với thành phần tham gia là các em thiếu nhi và đông đảo người thân, phụ huynh cổ vũ từ bên ngoài đường chạy.

Theo chỉ đạo của UBND huyện, lực lượng cán bộ, chiến sĩ được phân công làm nhiệm vụ phải luôn nâng cao cảnh giác cũng như nêu cao tinh thần trách nhiệm, bộ phận chỉ huy phải thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo đảm an ninh trật tự cho đến khi giải đấu kết thúc.

Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" - 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giải diễn ra trong 2 ngày, trong đó đường chạy Kids Run (dành cho trẻ em) diễn ra vào ngày 20-4 cùng với việc trao phát race-kit cho VĐV tham dự và ngày 21-4 là sự kiện thi đấu chính thức của giải với 3 cự ly tranh tài gồm 5 km, 10 km và 21 km, tính chung cho cả VĐV phong trào lẫn chuyên nghiệp. Ở cự ly 21 km, cả đường chạy nam lẫn nữ, nhà vô địch sẽ nhận mức thưởng 12 triệu đồng. Các VĐV khác về đích trong top 3 sẽ nhận lần lượt 8 triệu và 5 triệu đồng tiền thưởng. Ở cự ly 10 km, 3 chân chạy về đích trước tiên sẽ nhận thưởng 7 triệu, 5 triệu và 3 triệu đồng. Phần thưởng dành cho top 3 của cự ly 5 km lần lượt là 5 triệu, 3 triệu và 2 triệu đồng. Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" - 2004 với cung đường chạy độc đáo tại Khu Di tích Láng Le Bàu Cò (tọa lạc tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP HCM - là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi đây gắn liền với cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1948 và những trận đánh lớn trong lịch sử) và Khu Truyền thống cuộc tổng tiến công xuân Mậu Thân 1968. Khu Di tích Láng Le Bàu Cò được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố vào năm 2003. Để di chuyển đến Khu Di tích Láng Le Bàu Cò, bạn có thể lựa chọn bằng nhiều hình thức, trong đó thuận tiện nhất là xe máy và xe buýt. Khu Di tích cách trung tâm TP HCM hơn 10 km. Xe máy từ trung tâm thành phố đi theo tuyến đường Võ Văn Kiệt và Thế Lữ chỉ mất khoảng 40 phút. Nếu chọn di chuyển bằng xe buýt, bạn có thể chọn tuyến xe buýt số 22 (Bến Thành - quận 8 - KCN Lê Minh Xuân), thời gian di chuyển khoảng 65 phút, với tần suất 15 phút/ chuyến và giá vé 6.000 đồng/lượt. Nguồn thu từ Giải half-marathon "Tự hào Tổ quốc tôi" - 2004 sẽ đóng góp cho chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do ông Trương Hòa Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Chủ tịch danh dự và chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do Báo Người Lao Động quản lý, điều hành.