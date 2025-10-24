Giải Hạng nhất 2025-2026: Thua CLB TP HCM trên sân nhà, Long An nhận thất bại thứ 4

CLB Long An và CLB TP HCM - Clip: FPT Play

CLB Long An khởi đầu không tốt ở Giải Hạng nhất Quốc gia mùa này. Đội bóng của HLV Nguyễn Ngọc Linh đã nhận 4 thất bại trong 5 vòng đấu, tạm đứng thứ 9 bảng xếp hạng với 3 điểm qua 5 trận đã đấu.

Long An (áo đỏ) nhận trận thua thứ 4 ở Giải Hạng nhất mùa này

Hơn nhóm bám đuổi vỏn vẹn 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận, thứ hạng của Long An có thể thay đổi sau khi vòng 5 khép lại.

Trong khi đó, chiến thắng trước Long An giúp CLB TP HCM vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 11 điểm, hơn Đồng Nai 1 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn một trận.

Đáng chú ý, với pha lập công ở vòng 5, trung vệ Việt kiều 19 tuổi Zan Nguyễn đã có bàn thắng đầu tiên cho CLB TP HCM ở Giải Hạng nhất mùa này. Duy trì phong độ ấn tượng cũng sẽ giúp trung vệ cao 1,90m ghi điểm với ban huấn luyện, có thêm cơ hội các cấp đội tuyển Việt Nam.

Xem V.League 2-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn



