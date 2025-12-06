Giải mã hiện tượng toàn cầu "Frankenstein"

Sau đó, phim được chiếu hạn chế tại một số rạp ở Mỹ vào ngày 17-10 và chính thức ra mắt khán giả toàn cầu trên nền tảng Netflix từ ngày 7-11. Tác phẩm "Frankenstein" được làm lại dưới góc nhìn của đạo diễn Guillermo del Toro thu hút khán giả vì mang đến một thông điệp về sự chữa lành, nhân văn, duy mỹ.

Chuyển thể từ tiểu thuyết "Frankenstein" của nhà văn Mary Shelley, đạo diễn Guillermo del Toro đã mang đến cho khán giả một câu chuyện đầy suy ngẫm, trăn trở, day dứt và mang đậm tính thời đại giữa người sáng tạo và tạo vật của mình.

Chỉ sau 3 ngày công chiếu, "Frankenstein" đã đạt hơn 29 triệu lượt xem và nhanh chóng nhảy lên vị trí số 1 trong danh sách phim tiếng Anh được nhiều người xem nhất của Netflix. Tiếp đến, "Frankenstein" nhanh chóng giữ vị trí tốp 1 trên Netflix ở 85 quốc gia, tốp 10 trên Netflix ở 93 quốc gia, trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn điện ảnh quốc tế, với đa phần là các đánh giá tích cực. Phim được Hội đồng Phê bình điện ảnh quốc gia và Viện Phim Mỹ chọn là một trong 10 phim hay nhất năm 2025.

Người sáng tạo Victor Frankenstein (Oscar Isaac đóng) đã thu thập các bộ phận cơ thể từ những tên tội phạm bị treo cổ và những người lính tử trận để tạo thành một tạo vật khổng lồ. Anh phóng điện hồi sinh tạo vật và tạo ra Frankenstein (Jacob Elordi đóng) trong hình hài đáng sợ nhưng ánh mắt ngây thơ, bám víu vào Victor và xem như cha của mình.

Dẫu vậy, trái ngược với tham vọng sáng tạo ban đầu, Victor Frankenstein không đủ can đảm, trách nhiệm để chấp nhận việc tạo vật của mình là một sinh linh có cảm xúc, mong muốn hòa nhập vào thế giới con người nên đã chối bỏ, hủy diệt.

Frankenstein ngờ nghệch bị người sáng tạo từ bỏ, trở nên quay cuồng trong vòng xoáy của tức giận và cả tình yêu thương học được từ những người đã từng gặp suốt hành trình trưởng thành. Tạo vật cuối cùng lại học được sự tha thứ.

Để rồi, sau bao biến cố, cả người sáng tạo và tạo vật tìm được sự thanh thản, điểm giao của những linh hồn đơn độc, khao khát được công nhận, yêu thương.

Phim nhận được nhiều lời khen ngợi từ người trong giới về khâu sản xuất, hóa trang, cách quay mang đến vẻ đẹp ấn tượng. Mỗi khung hình đều giống như một bức tranh, được trau chuốt tỉ mỉ. Diễn xuất tốt, lột tả được diễn biến tâm lý của các diễn viên thực lực như Jacob Elordi, Oscar Isaac… cũng được khen ngợi.

Cách xây dựng nhân vật khác biệt so với những phiên bản trước đây về Frankenstein, được nhận định là rất độc đáo, đậm phong cách riêng của Guillermo del Toro. Hẳn nhiên, bên cạnh đó cũng có ý kiến trái chiều về mạch phim nhưng những đánh giá tích cực vẫn chiếm đa số, chứng tỏ độ thuyết phục trong tác phẩm mới của đạo diễn Guillermo del Toro.

Nhà phê bình phim Linda Holmes nhận định: "Tác phẩm khiến tôi kinh ngạc bởi nó rất đẹp mặc dù cũng ghê rợn ở nhiều khía cạnh. Nó mang đến một vẻ cô đơn mênh mông thông qua những căn phòng thí nghiệm khổng lồ, quang cảnh rộng lớn của Bắc Cực. Tôi nghĩ nó nhằm nhấn mạnh sự cô lập trong tâm hồn Victor, một phần trong sự điên rồ của chính hắn và rồi hắn cô lập cả tạo vật mà hắn sáng tạo ra".

Cảnh trong phim “Frankenstein” của đạo diễn Guillermo del Toro. Ảnh: Netflix

Tận tụy với giấc mơ

Đạo diễn Guillermo del Toro là cái tên quen thuộc của khán giả yêu điện ảnh. Phim "The Shape of Water" do ông thực hiện đã thắng Oscar lần thứ 90 - 2018 hạng mục "Phim hay nhất". Tác phẩm này cũng mang về cho ông tượng vàng hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất".

Đến năm 2023, Guillermo del Toro tiếp tục được vinh danh tượng vàng Oscar với hạng mục "Phim hoạt hình xuất sắc nhất" nhờ tác phẩm "Guillermo del Toro's Pinocchio". Ông cũng đã từng nhận được nhiều giải thưởng lớn khác. Trong sự nghiệp làm phim, ông miệt mài theo đuổi dòng phim kỳ ảo bên cạnh những phim hành động thương mại khác.

Guillermo del Toro từng cho biết từ năm 7 tuổi, khi xem phim "Frankenstein" của James Whale, ông đã bị ám ảnh, khát khao thể hiện lại câu chuyện đó theo cách của mình. Nỗi khát khao không nguôi ngoai mà lớn dần theo thời gian, đạo diễn gọi đó là "dự án mơ ước" và từng bước hiện thực hóa.

Năm 2007, ông đã đề cập đến dự án này, mong muốn đó là phiên bản trung thành với tiểu thuyết của Mary Shelley. Năm 2008, ông tiết lộ bắt đầu ghi chú kịch bản nhưng sau đó tạm dừng do những biến động khách quan xoay quanh thị trường phim. Năm 2009, ông tuyên bố dự án có thể sẽ dời lại ít nhất 4 năm dù đã tiến hành lựa chọn diễn viên Doug Jones cho vai tạo vật và thử định trang.

Năm 2016, đạo diễn nỗ lực thực hiện tác phẩm của mình: "Với tôi, Frankenstein là đỉnh cao của tất cả. Tôi mơ ước mình có thể làm ra một Frankenstein vĩ đại nhất từ trước đến nay nhưng nếu làm được thì đồng nghĩa hoàn tất. Dù phim có tuyệt vời hay không, nó cũng đã hoàn thành. Bạn không thể mơ về nó nữa. Đó là bi kịch của một nhà làm phim như tôi" - đạo diễn Guillermo del Toro bộc bạch.

Năm 2023, Netflix hồi sinh "Frankenstein" của Guillermo del Toro và phim bắt đầu quay từ năm 2024. Đạo diễn tuyên bố phim không phải tác phẩm kinh dị mà là một câu chuyện vô cùng xúc động.

Cuối cùng, tác phẩm được ấp ủ từ năm 7 tuổi đã được hoàn thành ở tuổi 61 với đúng những gì mà Guillermo del Toro đã nói. Nó tô đậm phần nhân văn, thông điệp về sự tha thứ, kết thúc vòng lặp thù hận, vượt thoát khỏi mô-típ quen thuộc của dòng phim kinh dị. Phim tạo sự tươi sáng, hướng đến nhân tính, chữa lành hơn so với nguyên tác cũng như các phiên bản trước đây.

Song, nó vẫn kể về bi kịch, day dứt bởi câu hỏi về quyền năng sáng tạo và trách nhiệm của người tạo ra "quái vật" như Frankenstein. Đây cũng là câu hỏi thời cuộc, khi công nghệ ngày càng phát triển, giúp con người thăng hoa sáng tạo, tạo ra nhiều hơn những tạo vật. Để rồi, những câu hỏi về đạo đức, về trách nhiệm luôn giằng xé, trăn trở bên trong của những nhà sáng tạo.

Phim nhận được số điểm 86% trên trang Rotten Tomatoes và được chấm 7,7/10 trên IMDb. Giới chuyên môn nhận định "Frankenstein" sẽ là một trong những ứng viên nặng ký cho Oscar 2026.



