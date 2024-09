Giải Marathon "Đất sen hồng" 2024: Chạy trên vùng Tháp Mười lịch sử

Ở tuổi lên 3, giải đấu hấp dẫn và đậm chất chuyên nghiệp do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Nexus Sport Events tổ chức dự kiến sẽ có sự tham dự của 10.000 vận động viên trong nước và quốc tế. Ngoài đường chạy Kun for Run với cự ly 800m dành cho các em thiếu nhi, các cự ly thi đấu chính thức 5km, 10km, 21km và 42km sẽ xuất phát và về đích đều tại quảng trường Văn Miếu, TP Cao Lãnh, tạo điều kiện cho vận động viên xác lập thành tích cá nhân trên đường chạy đạt chuẩn quốc tế do tổ chức AIMS chứng thực.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn giới thiệu giải đấu tại quê hương Tháp Mười

Ngay từ lần đầu tiên tổ chức, Giải Marathon Đất sen hồng Đồng Tháp đã tạo được dấu ấn khó phai trong cộng đồng chạy các tỉnh miền Tây và không ngừng phát triển qua từng năm, thu hút ngày càng đông đảo người yêu thích môn chạy bộ địa phương và nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Đường chạy tại thị xã Cao Lãnh đi qua nhiều địa danh lịch sử

Giải Marathon Đất sen hồng Đồng Tháp 2024 – Cúp Masterise Homes không chỉ gói gọn ý nghĩa và tầm vóc của một hoạt động chạy bộ tầm cỡ, mà còn là hành trình khám phá vẻ đẹp độc đáo của xứ sở Đồng Tháp. Vùng đất giàu sức sống cũng như con người hiền hòa, mến khách, trải rộng mênh mông những cánh đồng sen thơm ngát, những làng quê yên bình và thành phố hiện đại đang vươn mình căng tràn sức sống.

Giải Marathon Đất sen hồng Đồng Tháp tuổi lên 3 sẽ thu hút 10.000 người tham dự

Ngoài tham gia vào giải chạy, vận động viên còn có thể thưởng thức nhiều đặc sản, món ngon ẩm thực mang đậm phong vị miền Tây sông nước như: nem Lai Vung, bánh tằm bì, bánh xèo Đồng Tháp hay một tô hủ tiếu Sa Đéc trứ danh với sợi bánh dai ngon, hương vị hòa quyện, thấm sâu.

Trong suốt hành trình tham dự Giải Marathon Đất sen hồng Đồng Tháp 2024 - Cúp Masterise Homes, ngoài áo thi đấu, từng vận động viên sẽ được gửi gắm bộ vật phẩm gồm túi, áo finisher (dành cho cự ly 21km, 42km) cùng tấm huy chương về đích mang hình ảnh đóa sen hồng nở rộ - biểu trưng của xứ sở Đồng Tháp.

Ban tổ chức trả lời những thắc mắc của báo chí và VĐV

Giải Marathon Đất sen hồng Đồng Tháp 2024 - Cúp Masterise Homes là một ngọn lửa rực rỡ thắp lên trong lòng mỗi vận động viên niềm đam mê chinh phục. Đây không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất sen hồng, nâng cao sức khỏe cộng đồng và kết nối mọi người thông qua niềm đam mê chung với chạy bộ.