Giải Marathon quốc tế TP HCM Techcombank 2025: Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội

Sau 7 mùa diễn ra hết sức thành công, Giải Marathon quốc tế TP HCM Techcombank lần 8 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7-12. Với thông điệp "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội", giải năm nay lan tỏa ý nghĩa cùng góp phần xây dựng Việt Nam mới phát triển, vươn mình trong giai đoạn quan trọng của cả dân tộc.



Số lượng vận động viên (VĐV) tham gia giải ngày một tăng, từ 4.262 VĐV ở lần đầu tiên tổ chức vào năm 2017, đến lần thứ 8 năm nay, giải dự kiến thu hút trên 18.000 VĐV, tăng hơn 400%, góp phần tạo sân chơi giao lưu văn hóa, thể thao cho du khách trong và ngoài nước.

Giải đi qua các địa danh lịch sử

Qua một chặng đường dài phát triển, giải đã trở thành sự kiện thường niên, khẳng định được thương hiệu là một sản phẩm du lịch thể thao đặc trưng của thành phố. Tại sự kiện năm nay, các vận động viên sẽ thi đấu trên cung đường đi qua 17 địa danh biểu tượng của thành phố, mang đến trải nghiệm thú vị kết hợp giữa thể thao, văn hóa và du lịch đặc sắc, khép lại Lễ hội Sông nước TP HCM 2025.

Sự kiện được sự chỉ đạo của Sở Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao và Liên đoàn Điền kinh TP HCM, do Sunrise Events Vietnam tổ chức cùng với sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), nhà tài trợ chiến lược từ mùa đầu tiên với sứ mệnh tiếp tục lan tỏa ý nghĩa nâng cao thể chất và tinh thần "Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội".

Sự kiện chạy bộ cộng đồng hưởng ứng hoạt động quảng bá du lịch thành phố

Song song với nội dung thi đấu chính, khu đô thị mới The Global City sẽ tiếp tục là địa điểm tổ chức Làng Marathon và sự kiện chạy thiếu nhi KIDS RUN. Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện được tổ chức tại đây sẽ là dịp để các vận động viên giao lưu đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao và lối sống lành mạnh, bền vững.

Tận dụng lợi thế về không gian xanh, rộng mở, hệ thống tiện ích hiện đại và quy hoạch đồng bộ, khu đô thị chuẩn quốc tế này sẽ mang đến không gian để kết nối và những trải nghiệm thú vị cho các vận động viên, gia đình và cộng đồng.

Giải Marathon quốc tế TP HCM Techcombank khẳng định thương hiệu một sản phẩm du lịch thể thao

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết Giải Marathon quốc tế TP HCM Techcombank được chọn làm sự kiện điểm nhấn để khép lại Lễ hội Sông nước TP HCM 2025 bởi tính biểu trưng và sức lan tỏa mạnh mẽ. Đây là một trong những hoạt động thể thao - du lịch đặc sắc nhất của thành phố, vừa tạo điểm nhấn thu hút du khách quốc tế, vừa mang lại giá trị gắn kết và truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối tiếp thị Techcombank, cho hay với vai trò đối tác chiến lược, ngân hàng này cam kết khích lệ tinh thần thể thao và xây dựng nền tảng vững chắc để mỗi cá nhân có thể sải bước tới phiên bản vượt trội hơn của chính mình.