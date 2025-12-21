HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải nhất "Tiếng hát Hà Nội" trải lòng về dấu mốc mới

Yến Anh

(NLĐO)- Nguyễn Phương Anh dành 50% tiền thưởng để ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt sau khi giành giải nhất cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" 2025.

20 tuổi, đang học tập ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nguyễn Phương Anh đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá trong nước và quốc tế, trong đó có giải nhất cuộc thi thanh nhạc tại Trung Quốc vào đầu năm 2024.

Giải nhất "Tiếng hát Hà Nội" trải lòng về dấu mốc mới - Ảnh 1.

Giải nhất "Tiếng hát Hà Nội" Nguyễn Phương Anh

Những cuộc "chinh chiến" đã rèn luyện nên một Nguyễn Phương Anh tỏa sáng với tài năng và dấu ấn riêng. Trong đêm chung kết cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2025", giọng ca 20 tuổi đã hoàn toàn chinh phục hội đồng giám khảo danh tiếng gồm NSND Quang Vinh, NSND Quốc Hưng, NSND Thanh Lam…với 2 tác phẩm thính phòng "Bốn mùa yêu thương" (Trần Mạnh Hùng) và "Giấc mơ hồi hương" (Vũ Thành). Với kỹ thuật thanh nhạc chuẩn mực, khả năng xử lý quãng cao phức tạp, Phương Anh giành giải nhất cuộc thi ở dòng nhạc thính phòng.

Nữ ca sĩ cho hay, sau những cuộc thi, cô hạnh phúc vì được khán giả biết đến nhiêu hơn và nhận được thêm nhiều lời mời biểu diễn. Tuy nhiên, Phương Anh vẫn ưu tiên việc học, cô tin rằng việc học tập chỉn chu sẽ giúp cô có một con đường nghệ thuật dài hơi giống như những người thầy của mình, ca sĩ Lan Anh và Tố Nga.

Giải nhất "Tiếng hát Hà Nội" trải lòng về dấu mốc mới - Ảnh 2.

Nguyễn Phương Anh dành 50% tiền thưởng để ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt sau khi giành giải nhất cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2025"

Ca sĩ trẻ cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với NSƯT Lan Anh, người đã dìu dắt và đồng hành cùng cô trong suốt quá trình học tập và NSƯT Tố Nga, người luôn động viên và hỗ trợ về chuyên môn. Bên cạnh đó là nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, người đã chuyển soạn và "may đo" các tác phẩm, tạo không gian để cô thăng hoa trên sân khấu.

Sau giải nhất Tiếng hát Hà Nội, Nguyễn Phương Anh cho hay, thay đổi lớn nhất với cô chính là nhận thức và trách nhiệm.

Giải nhất "Tiếng hát Hà Nội" trải lòng về dấu mốc mới - Ảnh 3.

Nguyễn Phương Anh và ca sĩ Tố Nga

"Tôi tự tin hơn vào con đường nghệ thuật mình đã lựa chọn, ý thức rõ hơn về việc phải rèn luyện nghiêm túc, kỷ luật và làm nghề một cách chuyên nghiệp mỗi ngày, để xứng đáng với sự tin yêu của thầy cô, gia đình và khán giả" - Nguyễn Phương Anh khẳng định. Nữ ca sĩ cũng dành 50% tiền thưởng để ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt.

Nhận xét về học trò, NSƯT Lan Anh cho biết, khi mới vào học, Phương Anh chưa phải là giọng hát xuất sắc, nhưng điều đáng quý là sự chăm chỉ, kiên trì và mục tiêu rõ ràng.

"Nếu ví nội lực như ngọn lửa, thì Phương Anh là kiểu ngọn lửa cháy âm ỉ, bền bỉ, không bùng nổ nhất thời nhưng đủ sâu để đi đường dài"- NSƯT Lan Anh nhận xét.

Trong khi đó, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng bày tỏ sự trân trọng với những người trẻ dấn thân vào con đường thính phòng đầy gian nan như Phương Anh. Ông tin rằng, với sự nghiêm túc và thái độ làm nghề đúng đắn, Phương Anh hoàn toàn có thể tạo dựng vị trí riêng trong đời sống âm nhạc thính phòng Việt Nam trong tương lai.

