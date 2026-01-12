Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ điều trị động kinh kháng thuốc

Đối với những trường hợp không đáp ứng với thuốc điều trị - động kinh kháng thuốc hoặc kháng trị, chế độ ăn keto (chế độ dinh dưỡng sinh ceton) được xem là một hướng tiếp cận mang lại nhiều triển vọng. Phương pháp này đã được áp dụng trên thế giới hơn 100 năm qua và hiện nay đã được Bộ Y tế Việt Nam công nhận thông qua việc ban hành "Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng sinh ceton cho người bệnh động kinh kháng thuốc".

Hiệu quả rõ rệt trong kiểm soát cơn động kinh

Chế độ ăn keto chứa hàm lượng chất béo rất cao, protein vừa đủ và carbohydrate rất thấp, nhằm tạo ra trạng thái chuyển hóa đặc biệt gọi là ketosis, từ đó tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến hoạt động điện học của não bộ làm giảm cơn giật.

Các nghiên cứu lâm sàng ghi nhận rằng chế độ ăn keto giúp giảm ít nhất 50% số cơn động kinh ở các bệnh nhi đã thất bại với điều trị bằng thuốc, 10%-20% trường hợp có thể kiểm soát hoàn toàn cơn giật.

Chế độ ăn keto cũng cho thấy khả năng giảm ≥50% cơn giật ở 22%-70% người bệnh áp dụng chế độ keto cổ điển và 12%-67% áp dụng biến thể MAD (Chế độ ăn Atkins cải tiến) của chế độ ăn keto, một số người bệnh hết hoàn toàn cơn giật.

Một ngày thực đơn theo chế độ ăn keto

Chế độ ăn keto gồm ba hình thức:

Bữa ăn keto: được tạo nên bởi sự kết hợp từ thực phẩm và các nguyên liệu giàu chất béo hoặc pha từ các công thức giàu béo hoặc sữa thông thường kết hợp với thành phần giàu chất béo.

Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt (Food for special dietary uses)/ Thực phẩm dinh dưỡng y học (medical food) keto uống liền: là các công thức keto dạng uống liền, có vai trò rất quan trọng để đảm bảo cung cấp đúng tỉ lệ keto mục tiêu theo yêu cầu điều trị, giảm tác dụng phụ đồng thời hỗ trợ sự tuân thủ chế độ ăn và mang lại sự thuận tiện đáng kể cho người bệnh và người chăm sóc.

Sử dụng linh hoạt bữa ăn keto và thực phẩm dinh dưỡng y học keto uống liền tùy theo tình trạng dinh dưỡng, bệnh lý và sự tuân thủ của người bệnh.

Thách thức trong tuân thủ và vai trò của thực phẩm dinh dưỡng y học

Một trong những khó khăn lớn nhất khi áp dụng chế độ ăn keto là việc duy trì tuân thủ lâu dài. Do hàm lượng chất béo cao, nếu chế biến không đúng cách, bữa ăn keto dễ gây ngán, khó ăn, khiến người bệnh khó tuân thủ phác đồ điều trị. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị bữa ăn keto từ thực phẩm thông thường cũng đòi hỏi người chăm sóc phải dành nhiều thời gian và công sức do phải cân đong đo đếm nguyên liệu thực phẩm để đảm bảo tỉ lệ keto.

Tại nhiều quốc gia phát triển, chế độ ăn keto đã được triển khai từ cách đây hơn 1 thế kỷ, không chỉ giúp kiểm soát cơn động kinh mà còn hướng đến mục tiêu giảm liều hoặc ngưng thuốc, giúp bệnh nhân hòa nhập cuộc sống. Để hỗ trợ tuân thủ, các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng y học keto uống liền đã được nghiên cứu và phát triển, mang lại sự thuận tiện cho cả người bệnh và người chăm sóc.

Với lợi thế cạnh tranh từ "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience") - nền tảng đã và đang mang đến nhiều thành tựu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Tập đoàn Ajinomoto và Công ty Ajinomoto Cambrooke (một thành viên của Tập đoàn tại Mỹ) đã phát triển và mang đến các sản phẩm Thực phẩm dinh dưỡng y học thương hiệu KetoVie® dùng cho điều trị động kinh kháng thuốc.

Nhằm góp phần giải quyết các vấn đề về thực phẩm và sức khỏe cho cộng đồng, hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")", vừa qua, Ajinomoto Việt Nam đã chính thức đưa sản phẩm Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 - Hương Vani về thị trường Việt Nam.

Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 - Hương Vani

Thực phẩm dinh dưỡng y học: KetoVie® 4:1 - Hương Vani là sản phẩm dạng lỏng được thiết kế như một bữa ăn tiện lợi (có thể sử dụng làm bữa sáng/ bữa trưa/ bữa tối), từ đó giúp chế độ ăn của bệnh nhân động kinh thêm đa dạng, thuận tiện, để bệnh nhân dễ dàng tuân thủ phác đồ điều trị sử dụng chế độ ăn keto, hướng đến cuộc sống bình thường cho bệnh nhân và gia đình. Sản phẩm được sử dụng với sự giám sát của nhân viên y tế.

Sản phẩm được ghi nhận mang lại hiệu quả giảm cơn giật với:

96% bệnh nhân giảm trên 50% số cơn động kinh sau hơn 3 tháng điều trị

20% bệnh nhân hết hoàn toàn cơn động kinh sau hơn 3 tháng điều trị

Bên cạnh hiệu quả điều trị đã được ghi nhận, sản phẩm được thiết kế gồm những thành phần quan trọng đối với chế độ ăn keto, như đạm whey giúp cải thiện vấn đề làm rỗng dạ dày chậm và trào ngược, chất béo tryglyceride chuỗi trung bình (MCT) được khuyến nghị bổ sung trong chế độ ăn keto, chất xơ giúp cải thiện tình trạng táo bón, carnitine hỗ trợ quá trình sinh ceton giúp chống co giật, vitamin và khoáng chất tốt cho xương…

Bệnh nhân và người chăm sóc tham gia lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí tại Ajinomoto Việt Nam

Nhằm tăng cường hỗ trợ người bệnh và người chăm sóc, Ajinomoto Việt Nam đang tổ chức các lớp hướng dẫn miễn phí dành cho bệnh nhân và người nhà quan tâm đến phương pháp điều trị bằng chế độ ăn keto. Tại đây, người tham gia được trang bị kiến thức nền tảng và kỹ thuật chế biến món ăn keto giàu chất béo nhưng vẫn ngon miệng, được thực hành nấu ăn cùng chuyên gia ẩm thực của Ajinomoto Việt Nam và thử vị món ăn keto, từ đó giúp bệnh nhân dễ dàng tuân thủ phác đồ điều trị.

Bữa tối theo thực đơn keto ngon mắt với kỹ thuật chế biến từ Ajinomoto Việt Nam

Điều trị bằng chế độ ăn keto tại đâu?

Trước khi Bộ Y tế ban hành chính thức "Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng sinh ceton cho người bệnh động kinh kháng thuốc", một số bệnh viện đã chủ động nghiên cứu và triển khai phương pháp này như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Việc áp dụng hướng dẫn trên phạm vi toàn quốc giúp chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và điều trị, đồng thời tạo điều kiện để bệnh nhân ở nhiều địa phương dễ dàng tiếp cận phương pháp điều trị trong thời gian tới.

Theo đuổi sáng kiến vì sức khỏe cộng đồng

Song song với các hoạt động sản xuất - kinh doanh, Ajinomoto Việt Nam triển khai nhiều sáng kiến đóng góp cho dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng, tiêu biểu như Dự án Bữa ăn học đường và Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em.

Học sinh thưởng thức bữa trưa từ thực đơn dinh dưỡng của Dự án Bữa ăn học đường

Dự án Bữa ăn học đường được triển khai phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế, hiện đang triển khai tại hơn 4.400 trường tiểu học, mang lại lợi ích cho khoảng 1,5 triệu học sinh mỗi năm. Trong khi đó, Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em đang được triển khai trên toàn quốc, với hơn 21.000 cán bộ y tế và hơn 1,8 triệu bà mẹ truy cập, sử dụng.