Giải pháp giảm gánh nặng y tế từ thuốc generic

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Giải pháp giảm gánh nặng y tế từ thuốc generic

N.Dung

(NLĐO) - Thuốc generic chất lượng cao được xem là giải pháp giúp Việt Nam giảm chi phí y tế, đảm bảo người dân tiếp cận thuốc với giá hợp lý.

Một nghiên cứu công bố tại tọa đàm "Giá trị tương lai của thị trường thuốc generic chất lượng cao", do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 5-11, cho thấy thị trường dược phẩm Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, từ 4 tỉ USD năm 2019 dự kiến đạt 9,2 tỉ USD vào năm 2029. Trong đó, thuốc generic giữ vai trò chủ đạo, liên tục mở rộng thị phần.

Giải pháp giảm gánh nặng y tế từ thuốc generic - Ảnh 1.

Các chuyên gia cho rằng thuốc generic chất lượng cao giúp giảm mạnh chi phí điều trị

Thuốc generic là thuốc có cùng dược chất, hàm lượng và dạng bào chế với biệt dược gốc sau khi hết hạn bản quyền, thường được dùng thay thế để giảm chi phí điều trị. Nhờ có hiệu quả tương đương nhưng giá rẻ hơn đáng kể, thuốc generic giúp người bệnh dễ tiếp cận hơn và giảm áp lực tài chính.

Ông Luke Treloar, Giám đốc khối tư vấn chiến lược ngành y tế và khoa học đời sống, KPMG Việt Nam, cho biết trong giai đoạn 2024–2029, chi tiêu y tế tại Việt Nam dự kiến tăng 17,6%/năm, trong khi thu nhập khả dụng chỉ tăng 11%/năm. Tỉ trọng chi tiêu y tế trong thu nhập cá nhân có thể tăng từ 8,1% năm 2020 lên 13,3% năm 2029, tạo áp lực lớn cho người dân và ngân sách.

Theo ông, phát triển thuốc generic chất lượng cao là hướng đi chiến lược giúp giảm gánh nặng chi phí mà vẫn đảm bảo khả năng tiếp cận thuốc cho người dân. "Tại nhiều quốc gia châu Âu, việc sử dụng thuốc generic giúp giảm từ 49% đến 69% chi phí chăm sóc sức khỏe mỗi ngày điều trị"- ông Luke Treloar nói.

Ông Gregory Charitonos, Chủ tịch Tiểu ban thuốc tiêu chuẩn châu Âu, nhận định việc tuân thủ chuẩn EU-GMP là nền tảng tối thiểu để ngành dược phát triển và xây dựng niềm tin nơi người bệnh.

Thị trường thuốc generic Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường năng động nhất châu Á. Giai đoạn 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9%, xếp thứ ba khu vực, sau Trung Quốc (13%) và Singapore (9%). Dự báo, giai đoạn 2024–2029, tốc độ này sẽ tăng lên 9,7%.

Tại tọa đàm, PGS-TS Nguyễn Công Hoàng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, nhấn mạnh thuốc generic chất lượng cao từ châu Âu, nếu được phát triển và sử dụng rộng rãi, có thể giúp giảm đáng kể chi phí điều trị, qua đó giảm gánh nặng tài chính cho người dân và quỹ BHYT.

Giảm gánh nặng y tế nhờ thuốc generic chất lượng cao - Ảnh 2.

Người Việt chi 40% tiền túi cho chi phí khám chữa bệnh. Ảnh minh hoạ

Nhiều ý kiến tại tọa đàm cũng đề cập, Luật Dược 2024 và Chiến lược phát triển ngành dược đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đặt mục tiêu chủ động cung ứng thuốc chất lượng, an toàn, hiệu quả, giá hợp lý. Các bộ, ngành cần tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục kiểm định, phê duyệt hồ sơ thuốc, bảo đảm minh bạch, rút ngắn thời gian đánh giá nhưng vẫn tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế.

Thực tế, thuốc nhập khẩu hiện chiếm gần 60% tổng giá trị tiền thuốc sử dụng tại Việt Nam, phần lớn là biệt dược, thuốc đặc trị và thuốc hiếm có giá thành cao. Trong khi đó, dù tỉ lệ bao phủ BHYT đã vượt 94% song người dân vẫn phải chi trực tiếp hơn 40% tổng chi phí khám chữa bệnh từ tiền túi.

Tin liên quan

Giảm giá thuốc nhờ đấu thầu tập trung cấp quốc gia

Giảm giá thuốc nhờ đấu thầu tập trung cấp quốc gia

Việc thí điểm đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc BHYT đã hoàn thành, đáp ứng được mục tiêu lựa chọn đầy đủ thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh BHYT của các cơ sở y tế trên toàn quốc với giá thuốc giảm từ 10%-15%

Bộ trưởng Bộ Y tế nêu 2 lý do khiến bệnh viện vẫn thiếu thuốc

(NLĐO) - Bộ trưởng Đào Hồng Lan thừa nhận vẫn còn tình trạng thiếu thuốc, vật tư tại một số cơ sở y tế, buộc người bệnh BHYT phải tự mua ngoài.

Người bệnh sẽ được hoàn tiền nếu bệnh viện thiếu thuốc, vật tư

(NLĐO) - Từ năm 2025, người bệnh BHYT được hoàn tiền khi mua thuốc, vật tư ở ngoài trong trường hợp bệnh viện thiếu thuốc hiếm, vật tư nhóm C, D

thiếu thuốc giá thuốc thuốc biệt dược thuốc generic thuốc gốc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo