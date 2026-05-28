Giải pháp hấp thụ nhiệt từ cơ thể

Công ty công nghệ khí hậu Eztia Materials cho biết họ đã phát triển các hạt gel chứa nước có khả năng hấp thụ nhiệt từ cơ thể, giúp giảm nhiệt độ da của người mặc đến 9 độ C.

Theo tờ The Straits Times, giải pháp chống nóng trên là một trong nhiều công nghệ được giới thiệu tại sự kiện do Cơ quan Xây dựng và Công trình Singapore tổ chức gần đây. Sự kiện có sự tham gia của các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp xây dựng và công ty công nghệ nhằm tìm cách bảo vệ người lao động trước tình trạng nhiệt độ ngày càng tăng. Các giải pháp tập trung vào thiết bị theo dõi, thiết bị đeo thông minh và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để cảnh báo cho người giám sát về những trường hợp có nguy cơ bị sốc nhiệt tại nơi làm việc.

Hiệu ứng làm mát đến từ các hạt gel chứa nước được phủ ở mặt trong các trang phục của Công ty Eztia Ảnh: The Straits Times

Ông Darryl Tan, phụ trách thị trường châu Á - Thái Bình Dương của Công ty Eztia Materials, cho biết loại trang phục làm mát này giúp giảm nhiệt độ da tới 9 độ C chỉ trong vài phút đầu tiên và mức chênh lệch nhiệt độ đó được duy trì trong khoảng 6 - 8 giờ tiếp theo. Khi cơ thể cố gắng hạ nhiệt, lưu lượng máu tới da sẽ tăng lên, giúp nhiệt lượng do máu mang theo được tỏa ra không khí. Một cơ chế tỏa nhiệt khác là tiết mồ hôi - khi mồ hôi bốc hơi khỏi da, cơ thể cũng được làm mát. Tuy nhiên, trong môi trường có độ ẩm cao, tiến trình này kém hiệu quả hơn nhiều.

Công nghệ làm mát đứng sau loại gel HydraVolt của Công ty Eztia Materials hoạt động bằng cách hấp thụ nhiệt từ da, trong khi lượng nước bên trong gel sẽ bốc hơi từ từ, giúp da có cảm giác mát hơn. Sau nhiều giờ sử dụng, lớp gel sẽ dần xẹp xuống và cần được "nạp" lại để tiếp tục phát huy tác dụng. Không giống các bộ đồ làm mát khác phải dùng pin hoặc sạc điện, trang phục của Eztia Materials chỉ cần cho vào máy giặt hoặc ngâm nước là có thể tái sử dụng. Công ty này hiện thử nghiệm công nghệ của mình tại một số công trường và doanh nghiệp ở Singapore.