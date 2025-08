Bộ Xây dựng vừa công bố kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp ngày 10-7 giải quyết kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (Vata) về tình trạng nhiều phương tiện bị từ chối đăng kiểm do chưa thực hiện đổi chứng nhận đăng ký xe phù hợp với màu biển số mới.

Bộ Xây dựng và các bộ, ngành bàn giải pháp gỡ khó cho xe kinh doanh vận tải biển trắng bị từ chối đăng kiểm (ảnh minh họa)

Cuộc họp này diễn ra theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình liên quan đến kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam (Vata) về những bất cập trong việc kiểm định xe chưa đổi giấy đăng ký phù hợp với biển số mới. Trong đó, chỉ đạo cần có giải pháp tổng thể và căn cơ để xử lý dứt điểm. Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan, sớm báo cáo Thủ tướng những nội dung vượt thẩm quyền.

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết dù Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn theo tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, Quốc hội và Chính phủ, nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm.

Tuy nhiên, theo Bộ Xây dựng, số liệu từ Vata cung cấp chưa đầy đủ, thiếu chính xác, thậm chí chênh lệch lớn so với dữ liệu đăng ký xe từ cơ quan quản lý. Bên cạnh đó, việc áp dụng quy định pháp luật hiện hành chưa rõ ràng và đồng nhất - từ Luật Giao thông đường bộ đến Nghị định 166/2024/NĐ-CP của Chính phủ. Hiện tại, nhiều phương tiện vẫn bị từ chối kiểm định do chưa đổi giấy đăng ký phù hợp với màu biển số vàng, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Để sớm tháo gỡ khó khăn, Bộ Xây dựng đề nghị Vata tăng cường tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật tới các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải về nghĩa vụ đổi giấy đăng ký xe phù hợp với màu biển số. Phối hợp chặt chẽ với ngân hàng, tổ chức tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giải chấp, mượn hồ sơ để thực hiện đổi giấy đăng ký xe theo quy định. Khẩn trương rà soát và báo cáo cụ thể danh sách phương tiện vướng mắc, gồm: số lượng xe, doanh nghiệp sở hữu, loại hình kinh doanh, biển số, lý do vướng mắc, gửi về Bộ Xây dựng để tổng hợp.

Bộ Xây dựng giao Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường và Vật liệu xây dựng tham mưu văn bản đề nghị các Sở Xây dựng tổng hợp tình hình vướng mắc tại địa phương.

Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm chủ động phối hợp với Vata, Sở Xây dựng và cơ quan truyền thông để hướng dẫn doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất việc đổi giấy đăng ký xe cho phù hợp với màu biển số đã cấp; giải quyết dứt điểm các trường hợp có khó khăn dựa trên danh sách tổng hợp từ các địa phương và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam.

Vì sao xe kinh doanh vận tải biển trắng bị từ chối đăng kiểm

Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ 1-8-2020 quy định đến ngày 31-12-2021, quy định các doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải thực hiện việc đổi biển số từ nền màu trắng sang nền màu vàng, đồng thời, đổi thông tin trên đăng ký xe từ biển T sang biển V, thời gian thực hiện đến hết năm 2021. Sau ngày đó, nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Vata ước tính có khoảng 300.000 phương tiện bao gồm ô tô tải, ô tô chở khách, taxi, ô tô đầu kéo của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh... đang thế chấp "chứng nhận đăng ký xe" tại ngân hàng để vay vốn đầu tư để kinh doanh vận tải.

Từ đó, Hiệp hội này đã có các văn bản kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải.

Vata cho biết mình chỉ là tổ chức xã hội nghề nghiệp, không có điều kiện về nhân lực và tài chính để điều tra, nắm đầy đủ, chính xác về số lượng xe "chưa đổi giấy chứng nhận đăng ký xe". Mặt khác còn một tỉ lệ rất lớn các doanh nghiệp, hợp tác xã và gần như tất cả các hộ kinh doanh vận tải chưa tham gia tổ chức Hội.

Do đó, Hiệp hội chỉ thống kê được 58 phương tiện thuộc hai doanh nghiệp đang thế chấp chứng nhận đăng ký xe, vay vốn của Ngân hàng SCB. Hiện, ngân hàng này đang bị quản lý đặc biệt do bị cơ quan công an điều tra khiến toàn bộ hồ sơ tài liệu trong đó có các chứng nhận đăng ký xe thế chấp nên doanh nghiệp không thể rút được để đổi mới.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm cho biết ngay sau khi nhận được văn bản của Vata, ngày 25-7, Cục Đăng kiểm đã có văn bản gửi các cơ sở đăng kiểm trên cả nước đề nghị thực hiện kiểm định đối với 58 xe được Hiệp hội thống kê. Đồng thời tiếp tục khuyến cáo chủ xe thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Thông tư số 79/2024/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Trong quá trình kiểm định nếu phát hiện phương tiện sử dụng biển số xe giả, cơ sở đăng kiểm thực hiện từ chối kiểm định theo quy định, đồng thời, báo cho cơ quan công an tại địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại diện Cục CSGT cho biết theo thống kê của Bộ Công an, hiện còn khoảng 15.000 phương tiện chưa làm thủ tục đổi đăng ký xe từ chữ T sang chữ V. Dù đồng ý chủ trương tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải, song đại diện Cục CSGT nhấn mạnh cần làm rõ đề xuất cho phép tiếp tục sử dụng đăng ký xe chưa đổi thông tin để đăng kiểm nhằm mục đích gì. Từ đó mới có căn cứ xem xét, nghiên cứu.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng cho biết đến nay chưa nhận được văn bản thống kê số lượng cụ thể các phương tiện đang vướng mắc trong việc rút/mượn giấy chứng nhận đăng ký xe. Ngoài ra, có nhiều nguyên nhân khiến doanh nghiệp khó khăn trong việc rút/mượn đăng ký xe tại các tổ chức tín dụng, tuy nhiên, chủ yếu liên quan đến uy tín của doanh nghiệp trong vay trả nợ với ngân hàng.