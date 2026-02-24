Giải phóng hơn 96% mặt bằng KCN Biên Hòa 1

Sau hơn 60 năm hoạt động, KCN đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Việc hoàn thành di dời các cơ sở sản xuất không chỉ tạo nền tảng triển khai đề án chuyển đổi công năng mà còn góp phần giảm đáng kể lượng chất thải ra môi trường, bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã đạt hơn 96% diện tích đất cần thu hồi. Phần còn lại, các cơ quan chức năng đang tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động để doanh nghiệp khẩn trương tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng sạch cho Nhà nước.

Một doanh nghiệp đã tháo dỡ, di dời khỏi KCN Biên Hòa 1

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út nhấn mạnh hoàn thành giải phóng mặt bằng KCN Biên Hòa 1 là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay. Khi có quỹ đất sạch, tỉnh sẽ ưu tiên phát triển hệ thống công viên, hạ tầng giao thông, các tòa nhà công vụ và nhà ở nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế - xã hội. Việc nhiều doanh nghiệp chủ động di dời và bàn giao đất thời gian vừa qua được lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai ghi nhận và đánh giá cao.

Theo lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, những năm qua, địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh tại KCN Biên Hòa 1, song trước những yêu cầu phát triển mới và áp lực về môi trường, sự đồng thuận của doanh nghiệp trở thành yếu tố then chốt, thể hiện tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ". Đây vừa là cơ hội để doanh nghiệp tái cơ cấu, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất vừa giúp tỉnh tái thiết không gian công nghiệp và đô thị theo hướng bền vững hơn. Tỉnh đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp ổn định sản xuất ở vị trí mới phù hợp quy hoạch. Sau khi hoàn tất thu hồi đất, khu vực này sẽ được tái thiết thành khu đô thị - dịch vụ - thương mại văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, trong đó, trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh sẽ là điểm nhấn. Dự án được kỳ vọng trở thành dấu ấn kiến trúc cảnh quan đặc trưng cho Đồng Nai.