Kinh tế

"Giải phóng"gần 500 container chè của Việt Nam bị kẹt ở Pakistan

Lê Thúy

(NLĐO) - Gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam đã chính thức được phía Pakistan cho phép tái xuất.

Ngày 31-12, Bộ Công Thương cho biết sau thời gian dài bị kẹt tại cảng Karachi, Pakistan không thể quá cảnh để xuất khẩu sang Afghanistan do căng thẳng, xung đột ở biên giới, gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam đã chính thức được phía Pakistan cho phép tái xuất, qua đó tháo gỡ một trong những vướng mắc lớn nhất đối với hoạt động xuất khẩu chè của Việt Nam trong thời gian qua.

Giải phóng gần 500 container chè Việt Nam bị kẹt ở Pakistan thành công - Ảnh 1.

"Giải phóng" thành công gần 500 container chè của Việt Nam bị kẹt ở Pakistan

Cụ thể, ngày 31-12, Bộ Thương mại Pakistan đã có văn bản chính thức cho phép miễn trừ các quy định hiện hành (tạm dừng quá cảnh hàng hóa sang Afghanistan) và chấp thuận cho các container hàng hóa của Việt Nam bị kẹt tại cảng Karachi được tái xuất sang các cảng biển khác, theo đề nghị của doanh nghiệp hoặc các đơn vị logistics liên quan.

Quyết định này tạo cơ sở pháp lý quan trọng để giải phóng gần 500 container chè của Việt Nam, giúp doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại về chi phí lưu kho, lưu bãi, bảo toàn chất lượng hàng hóa và ổn định dòng tiền.

Việc tháo gỡ vướng mắc đối với các lô hàng chè tại Pakistan khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và đồng hành của Bộ Công Thương trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người trồng chè Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thương mại quốc tế và logistics khu vực còn nhiều biến động khó lường.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát quá trình triển khai tái xuất trên thực tế, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam và Pakistan để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục cần thiết, cũng như tăng cường cảnh báo rủi ro thị trường, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong hoạt động xuất khẩu thời gian tới.

Tin liên quan

Thông tin mới nhất về vụ gần 500 container chè bị mắc kẹt ở Pakistan

Thông tin mới nhất về vụ gần 500 container chè bị mắc kẹt ở Pakistan

(NLĐO) - Bộ Công Thương đề xuất phương án tháo gỡ vụ gần 500 container chè của doanh nghiệp Việt Nam bị ùn ứ, ách tắc kéo dài tại cảng Karachi (Pakistan).

Bánh Bá Trạng 100.000 đồng/chiếc, bán được nhiều hơn chè, xôi trong Tết Đoan ngọ

(NLĐO)- Vào ngày Tết Đoan ngọ, nhiều người dân đã đi chợ từ lúc sáng sớm để mua hoa, bánh ú, xôi chè, cơm rượu...về cúng lễ.

Chè Lâm Đồng xuất khẩu Pakistan và Afghanistan không nhuộm hóa chất

(NLĐO) - Lâm Đồng có 5 doanh nghiệp xuất khẩu chè sang Pakistan và Afghanistan, đến nay các lô hàng đảm bảo chất lượng, không có lô hàng xuất khẩu nào bị trả lại.

