Tin - ảnh: Đông Linh

(NLĐO) - Sau thành công của hai giải đầu tiên, Báo Phụ nữ TP HCM quyết định tổ chức Giải pickleball lần thứ 3 để chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2025.

Dự kiến sẽ có khoảng 300 vận động viên nam nữ thuộc các lứa tuổi, công tác tại nhiều ngành nghề xã hội đăng ký tham dự Giải Pickleball Báo Phụ nữ TP HCM lần thứ 3 năm 2025 với thông điệp "Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe".

Giải pickleball Báo Phụ nữ TP HCM: "Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe"- Ảnh 1.

Buổi họp báo công bố giải lần 3 của Báo Phụ Nữ TP HCM

Qua hai lần tổ chức, Giải Pickleball Báo Phụ nữ TP HCM được giới chuyên môn và vận động viên đánh giá cao nhờ sắc màu rất riêng cũng như những giá trị được tạo ra. Mùa giải lần thứ ba vì thế hứa hẹn sẽ tạo thêm dấu ấn đáng kể trong giới pickleball và cộng đồng người chơi thể thao Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN

Giải Pickleball Báo Phụ nữ TP HCM lần 3 năm 2025 là cơ hội để các vận động viên (VĐV), cán bộ, công chức, viên chức, người lao động - đặc biệt là phụ nữ - giao lưu, học hỏi, nâng cao sức khỏe và trình độ chuyên môn; thúc đẩy việc phát triển phong trào tập luyện pickleball trên cả nước; tăng cường gắn kết tình cảm gia đình của các VĐV.

Giải pickleball Báo Phụ nữ TP HCM: "Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe"- Ảnh 3.

Nhiều nhân vật nổi tiếng giới showbiz tham gia tranh tài

Giải dự kiến diễn ra vào ngày 8-11 tại cụm sân Tana Sports (phường Đức Nhuận, TP HCM). Lắng nghe ý kiến đóng góp của VĐV và giới chuyên môn, Ban tổ chức giải quyết định sắp xếp đến 9 nội dung thi đấu: đôi nữ trình độ 4.5, đôi nữ trình độ 6.5, đôi vợ chồng trên 45 tuổi, đôi vợ chồng dưới 45 tuổi, đôi nam người nổi tiếng, đôi nữ người nổi tiếng (nghệ sĩ, người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực), đôi nam cán bộ công chức, đôi nữ cán bộ công chức và nội dung gia đình (đội gồm vợ - chồng và con trai hoặc con gái dưới 12 tuổi).

Giải pickleball Báo Phụ nữ TP HCM: "Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe"- Ảnh 4.

Hấp dẫn, sôi nổi các cuộc tranh tài hai giải đầu tiên

Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng gồm tiền mặt (3 triệu, 2 triệu, 1 triệu) cùng với cúp, huy chương, quà tặng cho các VĐV giành thứ hạng cao ở 7 nội dung. 

TIN LIÊN QUAN

Riêng hai nội dung đôi nam và đôi nữ người nổi tiếng, các VĐV thống nhất sẽ chỉ nhận cúp, huy chương và quà tặng, trao lại tiền thưởng để Ban tổ chức hỗ trợ CLB Pickleball Người khuyết tật TP HCM và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Giải pickleball Báo Phụ nữ TP HCM: "Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe"- Ảnh 6.

Háo hức chờ giờ so tài - Ảnh: Hoàng Triều

Ban tổ chức sẽ mở cuộc tọa đàm "Đừng đổ lỗi cho pickleball" với sự tham gia của chuyên gia tâm lý, chuyên gia thể thao, nhà văn hóa cùng nhiều khách mời, lý giải vai trò tích cực của pickleball, nhắc nhở cộng đồng tránh những hiểu lầm không đáng có.

Bên cạnh workshop "Phòng chống chấn thương thể thao" do các bác sĩ thể thao, chuyên gia dinh dưỡng phụ trách với hy vọng giúp người chơi rèn luyện an toàn, hiệu quả,

Ban tổ chức cũng sẽ tạo cơ hội cho các nữ VĐV có nguyện vọng theo học lớp trọng tài pickleball, gắn bó với loại hình thể thao này ở một góc độ tích cực khác.

