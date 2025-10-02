Giải pickleball Báo Phụ nữ TP HCM: "Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe"

Dự kiến sẽ có khoảng 300 vận động viên nam nữ thuộc các lứa tuổi, công tác tại nhiều ngành nghề xã hội đăng ký tham dự Giải Pickleball Báo Phụ nữ TP HCM lần thứ 3 năm 2025 với thông điệp "Tăng yêu thương - Thêm vui khỏe".



Buổi họp báo công bố giải lần 3 của Báo Phụ Nữ TP HCM

Qua hai lần tổ chức, Giải Pickleball Báo Phụ nữ TP HCM được giới chuyên môn và vận động viên đánh giá cao nhờ sắc màu rất riêng cũng như những giá trị được tạo ra. Mùa giải lần thứ ba vì thế hứa hẹn sẽ tạo thêm dấu ấn đáng kể trong giới pickleball và cộng đồng người chơi thể thao Việt Nam.

Giải Pickleball Báo Phụ nữ TP HCM lần 3 năm 2025 là cơ hội để các vận động viên (VĐV), cán bộ, công chức, viên chức, người lao động - đặc biệt là phụ nữ - giao lưu, học hỏi, nâng cao sức khỏe và trình độ chuyên môn; thúc đẩy việc phát triển phong trào tập luyện pickleball trên cả nước; tăng cường gắn kết tình cảm gia đình của các VĐV.

Nhiều nhân vật nổi tiếng giới showbiz tham gia tranh tài

Giải dự kiến diễn ra vào ngày 8-11 tại cụm sân Tana Sports (phường Đức Nhuận, TP HCM). Lắng nghe ý kiến đóng góp của VĐV và giới chuyên môn, Ban tổ chức giải quyết định sắp xếp đến 9 nội dung thi đấu: đôi nữ trình độ 4.5, đôi nữ trình độ 6.5, đôi vợ chồng trên 45 tuổi, đôi vợ chồng dưới 45 tuổi, đôi nam người nổi tiếng, đôi nữ người nổi tiếng (nghệ sĩ, người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực), đôi nam cán bộ công chức, đôi nữ cán bộ công chức và nội dung gia đình (đội gồm vợ - chồng và con trai hoặc con gái dưới 12 tuổi).

Hấp dẫn, sôi nổi các cuộc tranh tài hai giải đầu tiên

Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng gồm tiền mặt (3 triệu, 2 triệu, 1 triệu) cùng với cúp, huy chương, quà tặng cho các VĐV giành thứ hạng cao ở 7 nội dung.

Riêng hai nội dung đôi nam và đôi nữ người nổi tiếng, các VĐV thống nhất sẽ chỉ nhận cúp, huy chương và quà tặng, trao lại tiền thưởng để Ban tổ chức hỗ trợ CLB Pickleball Người khuyết tật TP HCM và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Háo hức chờ giờ so tài - Ảnh: Hoàng Triều