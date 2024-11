Giải Pocari Sweat Run Việt Nam quyên góp cho Quỹ Tài năng Thể thao TP HCM

Mùa thứ 5 năm của giải chạy năm nay là sự tiếp nối thành công của các mùa trước, và vị thế đã được khẳng định khi là một trong những giải chạy uy tín với các giá trị hướng đến sự phát triển của vận động viên, thu hút hàng ngàn người tham gia mỗi mùa.



Giải Pocari Sweat Run Việt Nam với thông điệp GO for the BETTER - hứa hẹn mang đến một hành trình chạy bộ đầy hứng khởi, hướng tới phiên bản tốt đẹp hơn của mỗi vận động viên và cộng đồng yêu thích thể thao nói chung.

Quỹ Tài năng Thể thao TP HCM được quyên góp 50 triệu đồng

Với mục tiêu chung đi kèm Slogan của giải, tại buổi họp báo này, nhãn hàng Pocari Sweat đã gửi tặng các khoản đóng góp nhỏ cho Quỹ Vì Người Nghèo, Quỹ Tài Năng Thể Thao TP HCM và Quỹ Đường Sách với số tiền 50 triệu đồng cho mỗi quỹ. Qua đó, giải khẳng định và thể hiện cam kết luôn đồng hành và mang đến những giá trị nhân văn dành cho xã hội và cộng đồng.

Đến với mùa giải thứ 5, giải có đa dạng cự ly chạy và trong việc chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần, duy trì lối sống tích cực như: 3km, 5km, 10km, 21km. Trong đó, cự ly 3km là nội dung đặc biệt và mới xuất hiện từ mùa giải năm nay như một thử thách nhẹ nhàng và phù hợp để những người mới bắt đầu bộ môn thể thao này.

Ngoài ra, cung đường chạy ở mùa giải thứ 5 được tổ chức tại Metropole Thủ Thiêm là không gian hoàn toàn mới, rộng rãi hứa hẹn mang đến trải nghiệm mới mẻ cho các vận động viên tham dự.

Giải chạy sẽ diễn ra đến hết ngày 3-11-2024 tại The Metropole Thủ Thiêm, TP Thủ Đức.