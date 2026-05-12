Giải quyết kiến nghị phải đến nơi đến chốn

Sáng 11-5, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH đã họp Phiên thứ 2 (tháng 5-2026) để xem xét 3 nội dung: Thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của QH tháng 3 và tháng 4; tổng kết Kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, QH khóa XVI.

Điều hành phiên thảo luận về xem xét báo cáo công tác dân nguyện, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Doãn Anh cho biết tiếp xúc cử tri có rất nhiều ý kiến sau khi có quyết định sửa đổi, bổ sung chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể. Việc cắt 30% phụ cấp đối với đội ngũ này sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là điều cử tri kiến nghị xem xét. Cùng với đó, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng bản, chi hội trưởng các đoàn thể cũng bị giảm phụ cấp. Điểm đáng lưu ý khác, đại biểu phản ánh, các phòng chuyên môn của xã, phường hiện nay, như phòng kinh tế phải làm việc với 7 đầu mối của các sở, ngành cấp tỉnh; phòng văn hóa - xã hội liên quan đến 6 đầu mối cấp tỉnh nên khối lượng, nhiệm vụ và thủ tục dồn vào rất nhiều. Trong khi đó, cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về năng lực, kinh nghiệm, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa vẫn còn hạn chế.

Phó Chủ tịch QH Nguyễn Khắc Định cho biết một nội dung khác nhân dân đề nghị Trung ương và các địa phương phải quan tâm, đó là việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch, tránh để tình trạng quy hoạch "treo" quá lâu. Phó Chủ tịch QH cho rằng theo luật, quy hoạch 3-4 năm không làm là không có hiệu lực, "nhưng thực tế có quy hoạch 20 năm" khiến người dân không được xây nhà, mua bán chuyển nhượng hay tách thửa. Ông đề nghị rà soát quy hoạch để bảo đảm quyền lợi cho nhân dân.

Thảo luận sau đó, cơ bản nhất trí với báo cáo công tác dân nguyện tháng 3 và tháng 4, các ủy viên UBTVQH đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, Đoàn Đại biểu QH cần quan tâm hơn nữa đối với hoạt động giám sát theo lĩnh vực phụ trách và theo quy định, nhất là những nội dung, vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm. Đặc biệt, cần coi thông tin dân nguyện là đầu vào quan trọng cho hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Những vấn đề cử tri phản ánh nhiều lần, có tác động rộng, có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người dân phải được theo dõi, giám sát đến cùng. Tinh thần chung là lắng nghe dân, hiểu dân và phục vụ dân phải thực chất; trả lời dân phải kịp thời và rõ ràng; giải quyết kiến nghị của nhân dân phải "đến nơi đến chốn".